Χεζμπολάχ: «Δεν μας απασχολούν οι συνομιλίες Τελ Αβίβ - Βηρυτού»

Χεζμπολάχ/ Πηγή Φωτό: Getty Images-Ideal Photo
Η Χεζμπολάχ «δεν ανησυχεί για τις διαπραγματεύσεις που διεξάγει το κράτος», λέγοντας ότι ήταν «αποτυχημένες, αδύναμες, ηττημένες… και υποτακτικές διαπραγματεύσεις».

Ο ανώτερος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ, Μαχμούντ Καμάτι, δήλωσε το Σάββατο (18/04) ότι οι προγραμματισμένες απευθείας συνομιλίες του Λιβάνου με το Ισραήλ, «δεν απασχολούν» την οργάνωση, χαρακτηρίζοντάς τες ως «αποτυχία».

Σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε στα νότια προάστια της Βηρυτού, ο Καμάτι δήλωσε ότι η Χεζμπολάχ «δεν ανησυχεί για τις διαπραγματεύσεις που διεξάγει το κράτος», λέγοντας ότι ήταν «αποτυχημένες, αδύναμες, ηττημένες… και υποτακτικές διαπραγματεύσεις».

«Η αντίσταση είναι αυτή που επιβάλλει. Εμείς είμαστε η γη… και εμείς είμαστε αυτοί που συντάσσουμε τις αποφάσεις, όχι αυτοί που έχουν επίσημο καθεστώς», είπε, προσθέτοντας ότι ενώ η ομάδα του δεν έχει αντίρρηση να συντονιστεί η Βηρυτός μαζί μας… όχι με αυτόν τον τρόπο που οδηγεί στην παράδοση».

