Σταθερή αλλά κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ νοσηλεύεται διασωληνωμένος, με τους θεράποντες ιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του.

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός παραμένει για ένα ακόμα 24ωρο ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή αλλά κρίσιμη, σύμφωνα με το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν.

Ο κ. Μυλωνάκης νοσηλεύεται διασωληνωμένος, με τους θεράποντες ιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του σύμφωνα με την ΕΡΤ. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, το γεγονός ότι παρουσιάζει σταθεροποίηση αξιολογείται από τους γιατρούς ως ένα συγκρατημένα θετικό στοιχείο για την εξέλιξη της νοσηλείας του.

Ο υφυπουργός εισήχθη στο νοσοκομείο το πρωί της Τετάρτης και έκτοτε παραμένει υπό συνεχή ιατρική φροντίδα.