Airbnb: Διασταυρώσεις - φωτιά αποκαλύπτουν αδήλωτα εισοδήματα εκατομμυρίων

873 φορολογούμενοι «ξέχασαν» να δηλώσουν στην εφορία ότι αγόρασαν ακίνητα. 12.145 ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης «κατέβηκαν» αυτόματα από τις πλατφόρμες Airbnb, Booking.com, και VRBO. Σχεδόν 1 δισ. ευρώ τα μισθώματα που δηλώθηκαν από βραχυχρόνιες μισθώσεις το 2025.

«Κρυφές» αγοραπωλησίες ακινήτων και αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων τύπου Airbnb εκατομμυρίων ευρώ αποκαλύπτουν οι διασταυρώσεις που «τρέχει» η ΑΑΔΕ η οποία το 2025 εντόπισε περισσότερους από 38.000 φορολογούμενους με φορο-παραβάσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το περασμένο έτος υποβλήθηκαν 2.466.075 δηλώσεις για βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων με τα δηλωθέντα μισθώματα να ανέρχονται σε 973,712 εκατ. ευρώ έναντι 888,851 εκατ. ευρώ το 2024 καταγράφοντας αύξηση 10%. Τα εισοδήματα αυτά, θα δηλωθούν στις φετινές φορολογικές δηλώσεις, θα φορολογηθούν από το πρώτο ευρώ με συντελεστές 15%-45% και το φθινόπωρο θα βρεθούν στο στόχαστρο των φοροελεγκτών.

Στις διασταυρώσεις που πραγματοποιεί η ΑΑΔΕ, αξιοποιούνται τα δεδομένα από τις πλατφόρμες Airbnb, Booking, VRBO, ενώ ο έλεγχος επεκτείνεται στις φορολογικές δηλώσεις που είχαν υποβάλει οι φορολογούμενοι.

Λαβράκια

Από τους ελέγχους και τις διασταυρώσεις του 2025 αποκαλύφθηκαν:

- 873 φορολογούμενοι οι οποίοι απέκτησαν ακίνητα το 2019 και ενώ είχαν πληρώσει το φόρο μεταβίβαση ακίνητου «ξέχασαν» να δηλώσουν την δαπάνη αγοράς του ακινήτου στο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης.

Συγκεκριμένα κατά το διάστημα 29/04– 02/05/2025 υλοποιήθηκαν επικοινωνιακές δράσεις (αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων και τηλεφωνικές κλήσεις) σε 873 φορολογούμενους που είχαν καταβάλει φόρο μεταβίβασης ακινήτου χωρίς να δηλώσουν την αντίστοιχη δαπάνη αγοράς ακινήτου στο Ε1. Κατόπιν των ενεργειών αυτών, 565 φορολογούμενοι υπέβαλαν δήλωση (ποσοστό συμμόρφωσης 65%), δηλώνοντας συνολική δαπάνη απόκτησης 87 εκατ. ευρώ, με τελικό ποσό βεβαίωσης φόρου 577.000 χιλιάδες ευρώ.

- 24.383 μοναδικοί ΑΦΜ με αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις φυσικών προσώπων χωρίς επιχειρηματική δραστηριότητα σχετική με τουριστικά καταλύματα.

Διενεργήθηκε διασταύρωση στοιχείων για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021, καθώς και για το 2022 με αξιοποίηση δεδομένων από τις ψηφιακές πλατφόρμες Airbnb, Booking.com και VRBO. Η δράση αφορά αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα χωρίς έναρξη δραστηριότητας με σχετικό ΚΑΔ τουριστικών καταλυμάτων. Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων εντοπίστηκαν, για διαφορές δηλωθέντος εισοδήματος άνω των 500 ευρώ, 24.383 μοναδικοί ΑΦΜ (6.222 για το 2020, 10.724 για το 2021 και 17.525 για το 2022), που θα κληθούν για υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

Επισημαίνεται ότι η μέθοδος βασίστηκε στα αποτελέσματα της αντίστοιχης πιλοτικής δράσης για τα φορολογικά έτη 2018–2019, της οποίας ο απολογισμός ολοκληρώθηκε εντός του 2025 και κατέδειξε ποσοστό οικειοθελούς συμμόρφωσης 56%, δήλωση εισοδήματος ύψους 7.232.683 ευρώ (81% της εκτιμηθείσας φορολογητέας ύλης), συνολικό ποσό βεβαίωσης φόρου 2.733.580 ευρώ για τα έτη 2018–2023 και εισπράξεις 950.583 ευρώ έως τις 30/05/2025.

- 1.545 φυσικά πρόσωπα τα οποία είχαν εισπράξει εισόδημα από τρία ή περισσότερα ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης το 2024 ή απέκτησαν τρίτο ενεργό Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) από το 2024 και έπειτα, είτε χωρίς να έχουν προβεί σε έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας (1.017 περιπτώσεις) είτε χωρίς να έχουν δηλώσει τους προβλεπόμενους ΚΑΔ για βραχυχρόνια μίσθωση (528 περιπτώσεις). Στις 13 Νοεμβρίου 2025 απεστάλησαν μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ενώ όσοι δεν συμμορφωθούν θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες για περαιτέρω ενέργειες.

- 12.145 περιπτώσεις ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης χωρίς Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) ή με μη έγκυρο ΑΜΑ και αποσύρθηκαν από τις πλατφόρμες Airbnb, Booking.com, και VRBO.

Τα πρόστιμα

Οι φορολογούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα. Συγκεκριμένα για μη εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ανά έτος, ίσο με το 50% των ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού έτους που διαπράττεται η παράβαση, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός ενός έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου, το πρόστιμο αυξάνεται στο διπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος.

Για μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής το πρόστιμο είναι ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος, όπως αυτό εμφανίζεται στην ψηφιακή πλατφόρμα, και σε περίπτωση εκπρόθεσμης Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ. Τα πρόστιμα επιβάλλονται στον «Διαχειριστή» και σε περίπτωση που δεν προκύπτει ότι ο «Διαχειριστής» είναι υπεκμισθωτής ή τρίτος, το πρόστιμο επιβάλλεται εις βάρος του κύριου ή του επικαρπωτή του ακινήτου.