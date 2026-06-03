Κομισιόν: Ενεργοποιείται ρήτρα διαφυγής για ενεργειακές δαπάνες – Περιθώριο 0,3% του ΑΕΠ ετησίως

Η ρήτρα, ωστόσο, είναι μέρος της ρήτρας διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες, όχι νέα. Επίσης, θα αφορά μόνο μέτρα για απανθρακοποίηση, δηλαδή ανακαινίσεις και μέτρα ενεργειακής αναβάθμισης και μετάβασης σε «πράσινη ενέργεια» και όχι μέτρα στήριξης νοικοκυριών από το κόστος των καυσίμων.

Ευελιξία σε δαπάνες που έχουν σχέση με το ενεργειακό κόστος, ενεργοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, τα κράτη μέλη που αναλαμβάνουν δράση για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης και επιτάχυνση της μετάβασης μακριά από τα ορυκτά καύσιμα, μπορούν να ζητήσουν περιορισμένη δημοσιονομική ευελιξία στο πλαίσιο της τρέχουσας εθνικής ρήτρας διαφυγής για αμυντικές δαπάνες.

Ο λόγος, λοιπόν, για μια ρήτρα που έχει ήδη ενεργοποιήσει η Αθήνα. Θα είναι, δηλαδή, μέρος της ρήτρας διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες. Που σημαίνει ότι μέρος των περιθωρίων που ήδη προσφέρονται, μπορεί υπό προϋποθέσεις να επεκταθεί/επαναδρομολογηθεί. Χωρίς, όμως, να ξεπεραστεί το συνολικό πρόσθετο περιθώριο δαπανών.

Όπως έγραφε και το insider, στην Ευρώπη προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην ανάγκη για στήριξη λόγω της έκρηξης τιμών που προκαλεί η ενεργειακή κρίση και στην ανάγκη να μην υπάρξουν υπέρογκες πιέσεις στο χρέος, με 7 κράτη σε υπερβολικό έλλειμμα.

Πώς θα λειτουργήσει η ρήτρα

Αναλυτικά ορίζεται πως, κατόπιν αιτήματος του κράτους μέλους, το πεδίο εφαρμογής της ρήτρας μπορεί να επεκταθεί για να συμπεριλάβει μέτρα, που έχουν ληφθεί από τον Φεβρουάριο του 2026, τα οποία μειώνουν την εξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και, ως εκ τούτου, προωθούν την ενίσχυση της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας της Ευρώπης. Μέσα στο υπάρχον ανώτατο όριο (1,5% του ΑΕΠ) για πρόσθετες δαπάνες για την άμυνα βάσει της ρήτρας εθνικής διαφυγής, εισάγεται ειδικό ετήσιο ανώτατο όριο για την περίοδο 2026-2028 (0,3% του ΑΕΠ) και σωρευτικό ανώτατο όριο (0,6% του ΑΕΠ).

Η Επιτροπή αναφέρει πως η προσέγγιση διασφαλίζει ότι όλες οι διασφαλίσεις για τη δημοσιονομική βιωσιμότητα παραμένουν πλήρως σε ισχύ. Για να εξασφαλιστεί η ίση μεταχείριση, τα κράτη μέλη που θα μπορούσαν να έχουν ήδη χρησιμοποιήσει πλήρως την ευελιξία βάσει της ρήτρας για την αύξηση των αμυντικών δαπανών θα μπορούσαν να λάβουν προσωρινή και περιορισμένη πρόσθετη ευελιξία υπό τους ίδιους όρους με τα άλλα κράτη μέλη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Επιτροπή θα πρέπει να επανεκτιμήσει εάν οι αποκλίσεις δεν θα έθεταν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική βιωσιμότητα.