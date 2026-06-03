Macy’s: Το ισχυρότερο τρίμηνο των τελευταίων τεσσάρων ετών - Αναβάθμιση guidance

Η ανάπτυξη στηρίχθηκε κυρίως στα 200 καταστήματα που έχει αναβαθμίσει η Macy's, οι συγκρίσιμες πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν 3% στη διάρκεια του τριμήνου και 1,6% στην ομώνυμη αλυσίδα.

Τις ισχυρότερες συγκρίσιμες πωλήσεις σε διάστημα τεσσάρων ετών παρουσίασε το α' τρίμηνο του 2026 η Macy's, καθώς η ανάκαμψη της αμερικανικής αλυσίδας πολυκαταστημάτων συνεχίζει να σημειώνει πρόοδο.

Η ανάπτυξη στηρίχθηκε κυρίως στα 200 καταστήματα που έχει αναβαθμίσει η Macy's, οι συγκρίσιμες πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν 3% στη διάρκεια του τριμήνου και 1,6% στην ομώνυμη αλυσίδα.

Ειδικότερα, όσον αφορά τα Bloomingdale's οι συγκρίσιμες πωλήσεις σημείωσαν άνοδο 10,2% με ώθηση από δημοφιλείς μάρκες αλλά και σε μια πιο διασκεδαστική και ελκυστική εμπειρία αγορών που ξεχωρίζει στον χώρο της πολυτελούς λιανικής, σύμφωνα με δήλωση του CEO, Τόνι Σπρίνγκ στο CNBC. Επιπλέον, ο ίδιος ανέφερε ότι σημαντικό ρόλο έπαιξε η χρεοκοπία της ανταγωνίστριας Saks Fifth Avenue.

«Μας βοηθά η αναταραχή στην αγορά; Φυσικά. Είναι ο πρωταρχικός ρόλος για τον οποίο αναπτυσσόμαστε; Όχι», τόνισε. Ο Σπρίνγκ πρόσθεσε ότι οι καλύτερες από το αναμενόμενο πωλήσεις και κερδοφορία, οδήγησαν την εταιρεία να αναβαθμίσει το guidance του έτους, έχοντας προηγουμένως υιοθετήσει μία πιο προσεκτική προσέγγιση λόγω της γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Πλέον, η Macy's αναμένει οι καθαρές πωλήσεις να κυμανθούν μεταξύ 21,5 δισ. και 21,75 δισ. δολάρια, υπερβαίνοντας κατά πολύ τις εκτιμήσεις για 21,59 δισ. δολάρια σύμφωνα με την LSEG. Τα κέρδη ανά μετοχή αναμένει να ανέλθουν μεταξύ 1,9 και 2,1 δολάρια. Επιπλέον, προβλέπει ότι οι συγκρίσιμες πωλήσεις θα αυξηθούν μεταξύ 0,5% και 1,2% για το έτος, έναντι της προηγούμενης πρόβλεψης για πτώση 0,5% έως αύξηση 0,5%.

«Αναθεωρήσαμε προς τα πάνω τις προβλέψεις μας τόσο για τις πωλήσεις όσο και για τα κέρδη για το υπόλοιπο του έτους, ώστε να αντανακλούν τις επιχειρηματικές τάσεις που παρατηρούμε καθώς ξεκινάμε το δεύτερο τρίμηνο. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την πορεία του δεύτερου τριμήνου μέχρι σήμερα και με το εύρος των κατηγοριών που παρουσιάζουν καλή απόδοση. Δεν διαπιστώνουμε καμία σημαντική αλλαγή στη στάση των καταναλωτών απέναντι στις κατηγορίες μας και την επιχείρησή μας και στις τρεις εμπορικές επωνυμίες μας», είπε χαρακτηριστικά.

Τα αποτελέσματα της Macy's για το α' τρίμηνο

Η Macy's ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη 13 σεντς ανά μετοχή για το α' τρίμηνο, ενώ τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 4,68 δισ. δολάρια έναντι 4,61 δισ. δολάρια που αναμενόταν.

Τα καθαρά έσοδα της εταιρείας για το τρίμηνο που έληξε στις 2 Μαΐου ήταν 63 εκατ. δολάρια, ή 23 σεντς ανά μετοχή, σε σύγκριση με 38 εκατ. δολάρια, ή 13 σεντς ανά μετοχή, ένα χρόνο νωρίτερα. Προσαρμόζοντας τα έξοδα αναδιάρθρωσης και άλλες εφάπαξ χρεώσεις, η Macy’s κατέγραψε κέρδη ανά μετοχή 13 σεντς.

Οι πωλήσεις αυξήθηκαν 2% στα 4,68 δισ. δολάρια από 4,6 δισ. δολάρια ένα χρόνο πριν.

Η Macy’s βρίσκεται εδώ και περίπου δύο χρόνια σε μια τριετή αναδιάρθρωση της οποίας ηγείται ο Σπρίνγκ από τότε που ανέλαβε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Αυτή περιλαμβάνει το κλείσιμο καταστημάτων με χαμηλή απόδοση σε εγκαταλελειμμένα εμπορικά κέντρα σε όλη τη χώρα και την επανεπένδυση σε αυτά που αποφάσισε να κρατήσει ανοιχτά.

Οι επενδύσεις αυτές έχουν επικεντρωθεί στα βασικά στοιχεία της λιανικής, όπως η διασφάλιση ότι τα καταστήματα διαθέτουν αρκετό προσωπικό, είναι ευχάριστα για να περάσει κανείς το χρόνο του και είναι εφοδιασμένα με προϊόντα που οι άνθρωποι πραγματικά θέλουν να αγοράσουν.

Η μετοχή της Macy's ενισχύεται 3,22% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street.