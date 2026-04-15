Πρεμ Γουάτσα: H Eurobank μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις της Fairfax

Ως μία από τις σημαντικότερες και πλέον αποδοτικές επενδύσεις της Fairfax Financial Holdings παρουσιάζει την Eurobank, ο Πρεμ Γουάτσα σε επιστολή του προς τους μετόχους, στηριζόμενος στη συνολική πορεία της επένδυσης, στην άνοδο της τιμής της μετοχής, καθώς και στην έναρξη καταβολής μερισμάτων και επαναγορών μετοχών από την τράπεζα.

Η Fairfax ξεκίνησε να επενδύει στην Eurobank τον Απρίλιο του 2014, ενώ ενίσχυσε τη θέση της τα επόμενα χρόνια μέσω αυξήσεων κεφαλαίου και άλλων κινήσεων. Η συνολική μέση τιμή κτήσης διαμορφώθηκε σε 0,94 ευρώ ανά μετοχή, με συνολικό κόστος περίπου 1,2 δισ. ευρώ. Μέχρι το τέλος του 2020, η καθαρή επένδυση είχε ήδη μειωθεί στα 1,1 δισ. ευρώ λόγω μερισμάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο Γουάτσα, έως τις αρχές του 2026 η αγοραία αξία της συμμετοχής ανήλθε σε 4,6 δισ. ευρώ, έναντι 0,7 δισ. ευρώ το 2020, καταγράφοντας συνολική υπεραξία περίπου $4,6 δισ. και ετήσια απόδοση 15% από την αρχική επένδυση.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην πολιτική επιστροφής κεφαλαίου της τράπεζας. Η Eurobank ξεκίνησε να διανέμει μερίσματα και να προχωρά σε επαναγορές μετοχών τα έτη 2024 και 2025, επιστρέφοντας περίπου το 50% των κερδών στους μετόχους. Η εξέλιξη αυτή συνέβαλε στη μείωση της καθαρής επένδυσης της Fairfax στα €0,5 δισ., ενώ ταυτόχρονα η αξία της συμμετοχής αυξήθηκε σημαντικά.

Σε επίπεδο λειτουργικής επίδοσης, η Eurobank το 2025 κατέγραψε απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) 16%. Παράλληλα, η τράπεζα εμφάνισε ισχυρή οργανική ανάπτυξη, με αύξηση δανείων, τόσο στην ελληνική αγορά όσο και σε διεθνείς δραστηριότητες, όπως στη Βουλγαρία. Οι καταθέσεις ενισχύθηκαν, με τον δείκτη δανείων προς καταθέσεις να διαμορφώνεται στο 66%, στοιχείο που αποτυπώνει τη ρευστότητα και τη χρηματοδοτική της δομή.

Ο Φωκίων και η εξαιρετική ομάδα του

Ο Γουάτσα αναφέρεται εκτενώς και στη διοίκηση της τράπεζας, επισημαίνοντας τον ρόλο του διευθύνοντος συμβούλου Φωκίωνα Καραβία και της διοικητικής ομάδας στην πορεία της Eurobank. Η διοίκηση αποδίδεται ως βασικός παράγοντας για την επίτευξη των αποτελεσμάτων και τη διατήρηση ισχυρών επιδόσεων. Επιπλέον, σημειώνεται ότι η τράπεζα ενισχύει τη διεθνή της παρουσία, με δραστηριότητες σε αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς και με πρωτοβουλίες σε τομείς όπως η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη, μέσω συνεργασιών και επενδύσεων.

Αναφορά γίνεται και σε στρατηγικές κινήσεις που ενισχύουν τα έσοδα και τη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων, όπως η συμφωνία για την απόκτηση της ασφαλιστικής δραστηριότητας ζωής της Eurolife έναντι €813 εκατ. Η συναλλαγή αυτή εκτιμάται ότι θα αυξήσει τα έσοδα από προμήθειες κατά 12% και την απόδοση ιδίων κεφαλαίων κατά περίπου 100 μονάδες βάσης.

Επιπλέον, επισημαίνεται η ενίσχυση της παρουσίας της Eurobank στην Κύπρο, μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών, καθώς και η ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών, όπως η δημιουργία τεχνολογικών κέντρων και η αξιοποίηση λύσεων τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στη γενικότερη βελτίωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, με μείωση της ανεργίας κοντά στο 8% και διατήρηση επενδυτικής βαθμίδας.