Ειδήσεις | Διεθνή

Βρετανός ΥΠΑΜ: «Οι ΗΠΑ είναι απολύτως κλειδωμένες στο ΝΑΤΟ»

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
«Είμαστε και θα παραμείνουμε στην Ευρωπαϊκή πλευρά», δήλωσε ο Τζον Χίλι στη Διάσκεψη Άμυνας του Λονδίνου.

O Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ είναι «απολύτως κλειδωμένες» στο ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με μία χθεσινή αναφορά του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συζήτησε την επιλογή της απομάκρυνσης αριθμού Αμερικανών στρατιωτών από την Ευρώπη.

«Η Αμερική είναι απόλυτα κλειδωμένη τόσο με οφέλη, όπως επίσης και με μαζικές συνεισφορές στο ΝΑΤΟ. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Είμαστε και θα παραμείνουμε στην Ευρωπαϊκή πλευρά», δήλωσε ο Χίλι στη Διάσκεψη Άμυνας του Λονδίνου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

tags:
Βρετανία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider