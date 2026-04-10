Το Κρεμλίνο διαψεύδει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ για την Ουκρανία

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι μία επίσκεψη του ειδικού απεσταλμένου του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για τις επενδύσεις στις ΗΠΑ δεν σηματοδοτεί την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για μία πιθανή συμφωνία ειρήνευσης για την Ουκρανία.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters μετέδωσε χθες ότι απεσταλμένος Κίριλ Ντμιτρίεφ βρέθηκε στις ΗΠΑ συναντώντας μέλη της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για συζητήσεις αναφορικά με μία συμφωνία ειρήνης για την Ουκρανία, αλλά και για την οικονομική συνεργασία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας.

«Ο Κίριλ Ντμιτρίεφ δεν διαπραγματεύεται μια διευθέτηση στην Ουκρανία, και αυτή δεν είναι μία επανέναρξη των διαπραγματεύσεων», δήλωσε στους δημοσιογράφους, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Ο Κίριλ Ντμιτρίεφ ηγείται της ομάδας για τα οικονομικά θέματα και συνεχίζει να εργάζεται εντός αυτής της ομάδας».

Οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις κατέλαβαν δύο χωριά στην ανατολική Ουκρανία

Νωρίτερα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις πήραν τον έλεγχο δύο χωριών στην ανατολική Ουκρανία, του Μιροπόλσκε στην περιφέρεια Σούμι, αλλά και του χωριού Ντίμπροβα στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν επιβεβαίωσε ανεξάρτητα στην αναφορά.

