Στην Ουάσινγκτον τις επόμενες ημέρες ο πρωθυπουργός του Λιβάνου για άμεσες συνομιλίες

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ θα μεταβεί στην Ουάσινγκτον τις επόμενες ημέρες, έπειτα από αίτημα του Ισραήλ για άμεσες διαπραγματεύσεις, μετέδωσε το CNN, επικαλούμενο πηγή της λιβανικής κυβέρνησης.

Επιπλέον, υψηλόβαθμος Λιβανέζος αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο Reuters, ότι ο Λίβανος έχει την πρόθεση να λάβει μέρος σε μία συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στην Ουάσινγκτον με εκπροσώπους των ΗΠΑ και του Ισραήλ για την συζήτηση και ανακοίνωση μιας κατάπαυσης του πυρός. Πρόσθεσε ότι η ακριβής ημέρα της συνάντησης δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, η θέση του Λιβάνου είναι ότι μία κατάπαυση του πυρός αποτελεί προϋπόθεση για τη διεξαγωγή περαιτέρω συνομιλιών επίτευξης μιας ευρύτερης συμφωνίας με το Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ