Νετανιάχου: «Δεν είναι το τέλος του πολέμου - Το δάχτυλο παραμένει στη σκανδάλη»

Σε διάγγελμα προς τον ισραηλινό λαό, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί, ενώ παράλληλα εξήρε την ανθεκτικότητα των πολιτών και των ενόπλων δυνάμεων της χώρας του.

Τόνισε σήμερα ότι οι ΗΠΑ δεν αιφνιδίασαν τη χώρα του με τη συμφωνία για προσωρινή κατάπαυση του πυρός με το Ιράν, διαβεβαιώνοντας πως όλες οι ενέργειες έγιναν σε συντονισμό με το Ισραήλ. «Δεν πρόκειται για το τέλος του πολέμου, αλλά για έναν σταθμό στην πορεία προς την επίτευξη όλων των στόχων μας», είπε ο Νετανιάχου.

Εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τα επιτεύγματα των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του ιρανικού καθεστώτος, δήλωσε πως «το Ισραήλ είναι ισχυρότερο από ποτέ, ενώ το Ιράν είναι πιο αδύναμο από ποτέ».

«Είμαστε έτοιμοι να επιστρέψουμε στη μάχη ανά πάσα στιγμή, εφόσον κριθεί απαραίτητο, έχουμε το δάχτυλο στη σκανδάλη», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά. «Πετύχαμε μαζί τεράστια επιτεύγματα», δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, συμπληρώνοντας: «οι μαχητές μας στο μέτωπο, και εσείς στα μετόπισθεν».

Επιθυμεί να «σκύψει το κεφάλι» προς τιμήν των Ισραηλινών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο, ενώ υπογράμμισε τη στρατηγική αλλαγή των ισορροπιών στην περιοχή.

Ο Ισραηλινός ηγέτης υπογράμμισε ότι η χώρα του δεν θα διστάσει να εγκαταλείψει τη διπλωματική οδό εάν κριθεί απαραίτητο, σημειώνοντας ότι το Ισραήλ «είναι έτοιμο να επιστρέψει στη μάχη ανά πάσα στιγμή».

Παράλληλα, ήταν κατηγορηματικός ως προς τη συνέχεια των επιχειρήσεων. «Αυτό δεν είναι το τέλος της εκστρατείας. Το Ιράν προσέρχεται σε αυτές τις διαπραγματεύσεις ενώ είναι χτυπημένο και πιο αδύναμο από ποτέ».

Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, το ιρανικό καθεστώς έχει οπισθοχωρήσει κατά «δεκαετίες», υποστηρίζοντας μάλιστα ότι η Τεχεράνη δεν είναι πλέον σε θέση να κατασκευάσει νέους πυραύλους, αλλά χρησιμοποιεί τα υπάρχοντα αποθέματα από τις αποθήκες της.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δέσμευση για την απομάκρυνση του πυρηνικού υλικού από το Ιράν, τονίζοντας πως το Ισραήλ «έχει περισσότερους στόχους να ολοκληρώσει», στέλνοντας το μήνυμα πως η στρατιωτική ετοιμότητα παραμένει στο υψηλότερο επίπεδο.

«Θα τους επιτύχουμε», υποσχέθηκε ο Νετανιάχου, συμπληρώνοντας: «είτε μέσω συμφωνίας, είτε μέσω της επανέναρξης των μαχών».

Παράλληλα, εξήρε τη συνεργασία με την Ουάσινγκτον και την προσωπική του σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Πρόεδρε Τραμπ, αγαπημένε μου φίλε Ντόναλντ, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την ηγεσία σου και τη φιλία σου», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ «αλλάζουν το πρόσωπο της Μέσης Ανατολής».