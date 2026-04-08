ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Καθαρά κέρδη 63,1 εκατ. ευρώ το 2025 - Στα 633 εκατ. οι επενδύσεις

Μείωση 15,9% στα 63,1 εκατ. ευρώ παρουσίασε η κερδοφορία της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών το 2025. Επιπλέον, τα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου το 2025 αυξήθηκαν κατά 11,7% και ανήλθαν σε 154,8 εκατ. ευρώ, έναντι 138,6 εκατ. ευρώ το 2024.

Οι επενδύσεις του ΑΔΜΗΕ, παρέμειναν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά σε υψηλά επίπεδα, άνω του μισού δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 633 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των ηλεκτρικών διασυνδέσεων Κρήτης-Αττικής -που λειτουργεί από την περασμένη χρονιά- και νοτίων Κυκλάδων.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) για τον Όμιλο μειώθηκαν κατά 6,6% σε 304,6 εκατ. ευρώ έναντι 326,2 εκατ. ευρώ το 2024. Το συγκρίσιμο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 307,6 εκατ. ευρώ, χαμηλότερο κατά 9,2% σε σχέση με το 2024 ποσού 338,8 εκατ. ευρώ.

Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ μειώθηκε κατά 25,4% και ανήλθε στα 26,5 εκατ. ευρώ, έναντι 35,5 εκατ. ευρώ το 4ο τρίμηνο 2024, ενώ το συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 27,6 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 36,4% έναντι 43,4 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περυσινού τρίμηνου.

Τα Κέρδη προ φόρων & χρημ/κων αποτελεσμάτων ανήλθαν στα 62,4 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 16,4% σε σχέση με το 2024, κυρίως λόγω της μείωσης των εσόδων.

Τα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν σε 63,1 εκατ. ευρώ για το 2025, έναντι 75,1 εκατ. ευρώ το 2024, μειωμένα κατά 15,9%. Τα Κέρδη ανά μετοχή μειώθηκαν κατά 15,9% φτάνοντας τα 0,27 ανά μετοχή έναντι 0,32 την το 2024. Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη χρήσης διαμορφώθηκαν στα 130,1 εκατ. ευρώ έναντι 148,4 εκατ. ευρώ το 2024.

Τα συνολικά έσοδα μείον έξοδο από σύμβαση παραχώρησης το 2025 ανήλθαν σε 456,6 εκατ. ευρώ έναντι 469,2 εκατ. ευρώ το 2024 σημειώνοντας μείωση κατά 2,7%.

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα της Εταιρείας την 31.12.2025 ανέρχονταν στα 15,6 εκατ. ευρώ, ενώ το χρέος της είναι μηδενικό.

Τα έσοδα ενοικίου συστήματος μεταφοράς μειώθηκαν σε σχέση με τη χρήση του 2024 κατά 2%, ως αποτέλεσμα της μείωσης των εσόδων από τα δικαιώματα χρήσης των διασυνδέσεων και της σημαντικής καθυστέρησης στην έναρξη εφαρμογής των μοναδιαίων χρεώσεων που οδήγησαν σε υποανάκτηση του εσόδου.

Τα έσοδα από την αγορά εξισορρόπησης ανήλθαν σε 18,9 εκατ. ευρώ για το 2025, αυξημένα κατά 0,4 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το 2024.

Λόγω της ένταξης του έργου της διασύνδεσης Κρήτης–Αττικής στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση του ΑΔΜΗΕ τον Νοέμβριο 2025 οι αποσβέσεις του Ομίλου ανήλθαν στα 124,3 εκατ. ευρώ το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 7,8 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2024.

Μέρισμα

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που έλαβε χώρα στις 02.07.2025 ενέκρινε την διανομή του υπολοίπου μερίσματος για τη χρήση του 2024, ύψους 14.469.192 ευρώ ή 0,06 ευρώ ανά μετοχή προ της παρακράτησης φόρου και εξαιρουμένων των 216.000 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία και προχώρησε στην καταβολή του συγκεκριμένου ποσού την 01.09.2025 (ημερ. Αποκοπής: 25.08.2025).

Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την απόφασή του 136/10.07.2025, αποφάσισε τη διανομή προμερίσματος χρήσης 2025 ύψους 27.969.192 ευρώ ή 0,12 ευρώ ανά μετοχή προ της παρακράτησης φόρου και εξαιρουμένων των 216.000 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία και προχώρησε στην καταβολή του συγκεκριμένου ποσού την 02.10.2025 (ημερ. Αποκοπής: 25.09.2025).

Δήλωση του προέδρου και CEO, Ιωάννη Καράμπελα

«Το 2025, η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε σημείωσε μια οριακή μείωση στην κερδοφορία της ως απόρροια της μείωσης των εσόδων του Ομίλου ΑΔΜΗΕ, γεγονός που αποδίδεται στα μειωμένα διασυνδετικά δικαιώματα και στη μη αναπροσαρμογή των τιμολογίων για το 2025.

Ωστόσο, ο Διαχειριστής (ΑΔΜΗΕ Α.Ε) σημείωσε σημαντική πρόοδο στην ανάπτυξη και στην υλοποίηση των έργων του που θα ενισχύσουν την αξιοπιστία του δικτύου, θα αυξήσουν τη διασυνοριακή χωρητικότητα και θα υποστηρίξουν την ενεργειακή μετάβαση. Το φιλόδοξο επενδυτικό της σχέδιο ύψους 7,3 δισ. ευρώ, το οποίο προβλέπεται να υλοποιηθεί έως το 2033, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του δικτύου, στην ενίσχυση των διασυνδέσεων και στην ενσωμάτωση μεγαλύτερου μεριδίου παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Για να υποστηρίξει την υλοποίηση του στρατηγικού μας σχεδίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε, ανακοίνωσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ. Η εν λόγω αύξηση κεφαλαίου θα προσφέρει την απαραίτητη χρηματοδοτική ευελιξία για την επιτάχυνση των έργων.

Το 2025, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προχώρησε στην σύνταξη έκθεσης βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένων μέτρων μείωσης των εκπομπών, μεγαλύτερης ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και βελτιωμένων κοινωνικών και διαχειριστικών πρακτικών. Αυτές οι πρωτοβουλίες τοποθετούν τον Όμιλο ΑΔΜΗΕ σε θέση να παρέχει αξιόπιστη, χαμηλών εκπομπών άνθρακα ενεργειακή υποδομή μακροπρόθεσμα.

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. κατέχει το 51% του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) και σκοπός της η προαγωγή του έργου της ΑΔΜΗΕ καθώς και η βέλτιστη διαχείριση των σχέσεων και με τους επενδυτές και εταίρους με διαφάνεια.

Κοιτώντας μπροστά, η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε θα συνεχίσει να εστιάζει στην επιχειρησιακή αριστεία, τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη διαφανή συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς, με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας και την υποστήριξη του σχεδίου του Ομίλου ΑΔΜΗΕ για την ενεργειακή μετάβαση».

