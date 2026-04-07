HDB και ID - GC ενώνουν δυνάμεις για την ενίσχυση της καινοτόμου νεοφυούς επιχειρηματικότητας

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας, θέτοντας ως κοινό στόχο την ενίσχυση της καινοτόμου και νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα

Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας, θέτοντας ως κοινό στόχο την ενίσχυση της καινοτόμου και νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα προχώρησαν Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (EAT) και Industry Disruptors - Game Changers. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η στρατηγική αυτή συνεργασία φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα πιο ισχυρό και δυναμικό περιβάλλον για τις ελληνικές επιχειρήσεις, προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη στην ανάπτυξη και την εξωστρέφειά τους.

Όπως τονίζεται, στο πλαίσιο της συνεργασίας:

Διευρύνεται η πρόσβαση των επιχειρήσεων σε σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία

Ενισχύεται η διασύνδεση με δίκτυα, επενδυτές και ευκαιρίες ανάπτυξης

Προωθείται η καινοτομία, η εξωστρέφεια και η βιώσιμη ανάπτυξη

«Η σύμπραξη αυτή αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς τη διαμόρφωση ενός πιο ανταγωνιστικού και ανθεκτικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος, ικανού να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της σύγχρονης οικονομίας και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες της νέας εποχής. Οι δύο οργανισμοί στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους να στηρίξουν ενεργά τις επιχειρήσεις και να συμβάλουν στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την ελληνική οικονομία» υπογραμμίζεται.

Σε δήλωσή της, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), Ισμήνη Παπακυρίλλου, σημειώνει: «Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Στην ΕΑΤ επενδύουμε συστηματικά στη δημιουργία εργαλείων και συνεργειών που διευρύνουν την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση και ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εξωστρέφειά τους. Μέσα από τη συγκεκριμένη σύμπραξη, φιλοδοξούμε να υποστηρίξουμε ακόμη πιο αποτελεσματικά τις ελληνικές startups και καινοτόμες επιχειρήσεις, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός ισχυρού, ανταγωνιστικού και ανθεκτικού παραγωγικού μοντέλου για τη χώρα».

Από την πλευρά του, ο Co-Founder των Industry Disruptors - Game Changers, Μιχάλης Στάγκος, επισημαίνει: «Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για αυτή την ουσιαστική συνεργασία, που δημιουργεί πραγματικές ευκαιρίες για το οικοσύστημα. Η σύνδεση χρηματοδότησης, καινοτομίας και ανθρώπων είναι το “κλειδί” για να δούμε περισσότερες ελληνικές startups να μεγαλώνουν, να εξάγουν και να πρωταγωνιστούν διεθνώς. Ανυπομονούμε να μετατρέψουμε αυτή τη σύμπραξη σε απτά αποτελέσματα για επιχειρήσεις και νέους δημιουργούς».