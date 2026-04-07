Υποκλοπές μέσω Predator: Στον Άρειο Πάγο η έρευνα για ενδεχόμενη κατασκοπεία

Από τον Άρειο Πάγο θα διενεργηθεί η έρευνα για ενδεχόμενη διάπραξη κατασκοπείας στην υπόθεση του Predator, ενώ από την Εισαγγελία Πρωτοδικών θα διερευνηθούν άλλα αδικήματα για την εμπλοκή και τον ρόλο συγκεκριμένων προσώπων που ζήτησε με την απόφαση του για τις υποκλοπές το Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Μετά την μελέτη της δικαστικής απόφασης που καταδίκασε τους τέσσερις εμπλεκόμενους με το κακόβουλο λογισμικό επιχειρηματίες, η Εισαγγελία Πρωτοδικών ”σπάει” την έρευνα που ζήτησε το δικαστήριο.

Έτσι το σοβαρότερο αδίκημα για το οποίο ζήτησε έρευνα το Μονομελές Πλημμελειοδικείο και αφορά κατασκοπεία, θα ερευνηθεί από ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό, ενώ Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών θα διενεργήσει έρευνα για τρία αδικήματα.

Με την απόφαση του, ο πρόεδρος του δικαστηρίου που δίκασε την υπόθεση του Predator, Νίκος Ασκιανάκης, έκρινε ότι πρέπει η Δικαιοσύνη να ελέγξει συγκεκριμένες πτυχές τής υπόθεσης όπως αναδείχθηκαν κατά την πολυήμερη ακροαματική διαδικασία.

Κυρίαρχη θέση στην κρίση του δικαστηρίου είχε η έρευνα για το αδίκημα της κατασκοπείας, την οποία ο κ. Ασκιανάκης αιτιολόγησε από τον καθαυτό τρόπο λειτουργίας του κατασκοπευτικού λογισμικού, με απομακρυσμένη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής και τεράστιο εύρος δεδομένων που αποσπώνται μετά τη μόλυνση, σε συνδυασμό με τις ιδιότητες των θυμάτων.

Παράλληλα ο κ. Ασκιανάκης διέταξε ποινική έρευνα και για τον ρόλο που διαδραμάτισαν συγκεκριμένα στελέχη των εμπλεκομένων με το Predator εταιρειών. Η εντολή για έρευνα αφορά επτά πρόσωπα «που αποτελούν σημαίνοντα στελέχη των εξεταζόμενων εταιρειών και δεν αποτελούσαν απλά εκτελεστικά όργανα των κατηγορουμένων, αλλά είχαν εξίσου πλήρη εικόνα καθώς και αποφασιστικές αρμοδιότητες επί των επιχειρήσεων», όπως τονίζει ο κ. Ασκιανάκης.

Η διερεύνηση για τους επτά, αφορά τα αδικήματα για τα οποία καταδικάστηκαν σε πολυετείς ποινές φυλάκισης οι τέσσερις εργοδότες τους.

Ένα άλλο σκέλος που θα τεθεί υπό διερεύνηση αφορά το αδίκημα της ψευδορκίας με ερευνώμενο πρόσωπο τον εμφανιζόμενο νόμιμο εκπρόσωπο μιας εκ των εμπλεκόμενων εταιρειών ο οποίος στο δικαστήριο ουσιαστικά είπε πως δεν είχε πραγματικό ρόλο και λειτουργούσε ως ”βιτρίνα” τού καταδικασθέντος επιχειρηματία. Ο εν λόγω, ως μάρτυρας στη δίκη των τεσσάρων, παραδέχθηκε ότι καθοδηγήθηκε για τις ερωτήσεις που δέχθηκε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που ερεύνησε την υπόθεση των υποκλοπών.

Τέλος έρευνα θα διενεργηθεί και για το αδίκημα της ψευδορκίας εκ μέρους του κατόχου τής προπληρωμένης κάρτας από την οποία αγοράστηκαν τα μολυσμένα με το κατασκοπευτικό λογισμικό SMS που εστάλησαν στον Νίκο Ανδρουλάκη και σε άλλα 24 πρόσωπα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ