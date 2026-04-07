ΕΛΓΑ: Καταβολή αποζημιώσεων 73 εκατ. ευρώ για ζημίες του 2025

Κατεβλήθησαν σήμερα αποζημιώσεις στους ασφαλισμένους παραγωγούς στον ΕΛ.Γ.Α, ύψους 73 εκατ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο ΕΛΓΑ

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς και ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Ανδρέας Θ. Λυκουρέντζος, κατόπιν συνεργασίας τους, αποφάσισαν την καταβολή αποζημιώσεων στους ασφαλισμένους παραγωγούς στον ΕΛΓΑ για ζημίες του έτους 2025, ύψους 73 εκατομμυρίων ευρώ. Οι αποζημιώσεις κατεβλήθησαν σήμερα, Μ. Τρίτη 7 Απριλίου 2026.

Στις αποζημιώσεις αυτές, συμπεριλαμβάνονται οι εκκαθαρίσεις των πορισμάτων του Παγετού της Άνοιξης 2025 για τις καλλιέργειες οι οποίες επλήγησαν και ευρίσκοντο εντός του ανθικού σταδίου. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται αποζημιώσεις για άλλες ζημίες έτους 2025, στη φυτική παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο, οι οποίες καλύπτονται από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ.

Ο ΕΛΓΑ έχει καταβάλει κατά το τελευταίο τετράμηνο αποζημιώσεις για το έτος 2025, περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ.

Η εκκαθάριση των πορισμάτων περιορισμένων περιπτώσεων, για ζημιές του έτους 2025, οι οποίες εκκρεμούν, θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Απριλίου 2026, με την καταβολή των οφειλόμενων αποζημιώσεων.