Η Visa ανανεώνει τη συνεργασία με Υπ. Τουρισμού - Η δαπάνη στην Ελλάδα το 2025

Ανανεώνουν τη συνεργασία τους το Υπουργείο Τουρισμού με τη Visa, επεκτείνοντας το Μνημόνιο Συνεργασίας που είχε υπογραφεί το 2022, με στόχο τη στήριξη του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα και τη συλλογή αξιόπιστων δεδομένων σχετικά με το είδος και το εύρος των δαπανών των επισκεπτών της χώρας μας. Την ανανέωση της συμφωνίας υπέγραψαν στο Υπουργείο Τουρισμού η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, και η Γενική Διευθύντρια Ελλάδας, Κύπρου, Μάλτας και Ισραήλ της Visa, Sevi Vassileva.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Visa θα συνεχίσει να παρέχει έγκυρα δεδομένα σχετικά με τις ταξιδιωτικές τάσεις στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας τη μεθοδολογική προσέγγιση προώθησης στοχευμένων πολιτικών για τη βελτίωση των ποιοτικών στοιχείων μέτρησης του οικονομικού αποτυπώματος του ελληνικού τουρισμού.

Η Sevi Vassileva, Γενική Διευθύντρια της Visa για την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα και το Ισραήλ, δήλωσε: «Η “Ανάλυση της Visa για τον Μεσογειακό Τουρισμό”, που διαθέτουμε στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας, προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες στο Υπουργείο Τουρισμού, συμβάλλοντας στον στρατηγικό σχεδιασμό για την ενίσχυση του ελληνικού τουρισμού. Η αύξηση δαπανών και συναλλαγών, όπως παρουσιάζεται στα δεδομένα του 2025, επιβεβαιώνει την ανοδική πορεία της Ελλάδας και την ανάδειξή της ως κορυφαίου ταξιδιωτικού προορισμού, ενώ η συνεχής ενίσχυση των ψηφιακών πληρωμών αναδεικνύει τη μετάβαση προς ευκολότερες, ταχύτερες και ασφαλέστερες συναλλαγές χωρίς μετρητά. Η Visa, μέσα από καινοτόμες λύσεις και τεχνολογίες αιχμής, στηρίζει τόσο την Ελληνική Κυβέρνηση όσο και τις επιχειρήσεις σε αυτή τη μετάβαση, ενισχύοντας την εμπειρία των επισκεπτών και συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού».

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Visa για το 2025

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από τη Visa στην Υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν σε φυσικά καταστήματα στην Ελλάδα με κάρτες Visa, οι οποίες εκδόθηκαν στο εξωτερικό, συνέχισαν την ανοδική τους πορεία το 2025, καταγράφοντας αύξηση 12% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Παράλληλα, ο εισερχόμενος τουρισμός στην Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει ισχυρή ανάπτυξη, με τον αριθμό των ξένων επισκεπτών που χρησιμοποιούν κάρτες Visa, να αυξάνεται το 2025 κατά 13% σε σύγκριση με το 2024.

Οι αγορές που οδηγούν την τουριστική ανάπτυξη της Ελλάδας

Το 2025, η ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού στηρίχθηκε κυρίως σε αγορές, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο κατέγραψε αύξηση 13% στις δαπάνες με κάρτα σε σχέση με πέρυσι, ακολουθούμενο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία και τη Γαλλία, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική συμβολή των παραπάνω χωρών στις τουριστικές ροές προς την Ελλάδα. Η Αθήνα εξακολουθεί να αποτελεί τον κορυφαίο προορισμό σε επίπεδο πόλεων, διατηρώντας σταθερά την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των επισκεπτών. Παράλληλα, η Τουρκία αποτελεί τη χώρα προέλευσης επισκεπτών με τη σημαντικότερη αύξηση στις τουριστικές δαπάνες με κάρτα το 2025, κατά 31% σε σχέση με το 2024, ενώ η Ρουμανία και η Βουλγαρία κατέγραψαν επίσης σημαντική αύξηση στον αριθμό επισκεπτών.

Οι δαπάνες ανά προορισμό

Τα στοιχεία του 2025 δείχνουν ότι οι προτιμήσεις των επισκεπτών στην Ελλάδα διαφοροποιούνται σε μεγάλο βαθμό ανάλογα με την εποχή. Η Αττική παραμένει σταθερά στην κορυφή σχεδόν καθόλη τη διάρκεια του χρόνου, με εξαίρεση τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου πρωταγωνιστούν τα νησιά του Νότιου Αιγαίου. Η Κρήτη διατηρεί την τρίτη θέση τους περισσότερους μήνες του έτους, ενώ η Κεντρική Μακεδονία παρουσιάζει εξίσου υψηλή δημοφιλία καθόλη τη διάρκεια του έτους, με μια μικρή μείωση κατά τη θερινή περίοδο.

Οι προορισμοί με τις υψηλότερες τουριστικές δαπάνες με κάρτες

Η Αττική παραμένει η περιφέρεια με τα υψηλότερα έσοδα, συγκεντρώνοντας περίπου το 25% της συνολικής τουριστικής δαπάνης με κάρτες Visa στην Ελλάδα το 2025, ακολουθούμενη από το Νότιο Αιγαίο. Η Κρήτη καταλαμβάνει την τρίτη θέση, ενώ ακολουθούν τα Ιόνια Νησιά και η Κεντρική Μακεδονία. Άλλες περιοχές με σημαντικό μερίδιο επί των συνολικών δαπανών με κάρτα είναι η Ρόδος και η Μύκονος, ενώ ακολουθούν η Πελοπόννησος, η Κέρκυρα και η Σαντορίνη.

Οι περισσότερες κορυφαίες τουριστικές περιοχές κατέγραψαν αύξηση δαπανών πάνω από τον πανελλαδικό μέσο όρο του 12% για το 2025 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, με την Πελοπόννησο να σημειώνει την μεγαλύτερη ετήσια αύξηση τόσο στις τουριστικές δαπάνες με κάρτα όσο και στον αριθμό των επισκεπτών.

Πέρα από την τουριστική περίοδο

Τα στοιχεία της Visa δείχνουν ότι η αύξηση στις δαπάνες κατά τους μήνες εκτός της υψηλής τουριστικής περιόδου το 2025, σε σύγκριση με το 2024, ήταν εξίσου ισχυρή με εκείνη που καταγράφηκε στο μέσο του καλοκαιριού, υποδεικνύοντας ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σταδιακά σε έναν προορισμό 365 ημερών. Συγκεκριμένα, ο Φεβρουάριος του 2025 κατέγραψε την μεγαλύτερη αύξηση τουριστικής δαπάνης μέσω καρτών Visa σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ όλοι οι υπόλοιποι μήνες εκτός υψηλής τουριστικής περιόδου παρουσίασαν χαμηλότερη αλλά σταθερή αύξηση.

Σημαντική δαπάνη από «επισκέπτες μακράς διάρκειας»

Οι «επισκέπτες μακράς διάρκειας» - οι οποίοι ορίζονται ως άτομα που πραγματοποίησαν τουλάχιστον μία συναλλαγή ανά μήνα για τρεις συνεχόμενους μήνες εντός του έτους - αύξησαν τις δαπάνες τους σε ετήσια βάση κατά 10% σε σύγκριση με το 2024.

Κατηγορίες δαπανών και ανάπτυξη

Η κατανομή της δαπάνης των επισκεπτών που χρησιμοποιούν κάρτες Visa στην Ελλάδα το 2025 αποκαλύπτει ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων, με τις δαπάνες σε εστίαση να καταλαμβάνουν την πρώτη θέση, καταγράφοντας αύξηση 15% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Ακολουθούν οι αγορές λιανικής, ενώ τα ξενοδοχεία κατατάσσονται στην τρίτη θέση. Αξιοσημείωτο είναι ότι η κατηγορία της ψυχαγωγίας σημείωσε τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση, αναδεικνύοντας τη σαφή ανοδική της τάση.