United Group: Ολοκλήρωσε νέο χερσαίο καλώδιο που συνδέει Αθήνα-Θεσσαλονίκη

Το καλώδιο που κατασκευάστηκε από τη θυγατρική United Fiber, ενισχύει το περιφερειακό δίκτυο οπτικών ινών του Ομίλου και βελτιώνει τη συνδεσιμότητα σε ολόκληρη τη ΝΑ Ευρώπη.

Την ολοκλήρωση ενός νέου χερσαίου καλωδίου στην Ελλάδα, το οποίο συνδέει την Αθήνα με τη Θεσσαλονίκη, ανακοινώνει η United Group, κορυφαίος πάροχος τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Το καλώδιο, το οποίο κατασκευάστηκε από τη United Fiber, θυγατρική της United Group, ενισχύει το περιφερειακό δίκτυο οπτικών ινών του Ομίλου και βελτιώνει τη συνδεσιμότητα σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Με μήκος 600 χλμ. και συνδέοντας οκτώ βασικές ελληνικές πόλεις - Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο, Λαμία, Λάρισα, Λιβαδειά, Κατερίνη και Θήβα - το καλώδιο συνδέει πλέον την Ελλάδα με τα κύρια σημεία παρουσίας της United Group στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Από εκεί, το δίκτυο διέρχεται μέσω Σόφιας και αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου βαλκανικού κορμού που εκτείνεται έως τη Δυτική Ευρώπη, παρέχοντας γρήγορη, αξιόπιστη και υψηλής χωρητικότητας συνδεσιμότητα σε ολόκληρη την περιοχή.

