Εξαγοράζει την Alpha Trust η Alpha Bank

Σε μια κίνηση ματ που θα προσφέρει μεγαλύτερη δυναμική στο σκέλος του asset management προχώρησε ο όμιλος της Alpha Bank, μέσω της εξαγοράς της Alpha Trust.

Η τράπεζας έχει έρθει σε συμφωνία για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού 69,61% της Alpha Trust, ενισχύοντας τη στρατηγική της διείσδυση στον τομέα του wealth και asset management.

Η συναλλαγή προβλέπει, παράλληλα, την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για το υπόλοιπο των μετοχών, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, ενώ η ολοκλήρωση της συμφωνίας – υπό την αίρεση των απαραίτητων εγκρίσεων – τοποθετείται έως το τέλος του δεύτερου τριμήνου.

Η εξαγορά προσθέτει περί τα 2,2 δισ. ευρώ υπό διαχείριση κεφάλαια (AuM), ενισχύοντας τα κέρδη ανά μετοχή κατά 1%, με κόστος 17 μονάδων βάσης, ενώ η απόδοση επί του επενδυμένου κεφαλαίου (RoIC) εκτιμάται άνω του 15%.

Η κίνηση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Alpha Bank για ενίσχυση δραστηριοτήτων χαμηλής κεφαλαιακής έντασης και υψηλής επαναληψιμότητας εσόδων. Μέσω της εξαγοράς αποκτά πρόσβαση σε έναν ανεξάρτητο asset manager με ισχυρό επενδυτικό προσανατολισμό και αποδεδειγμένη ικανότητα παραγωγής αποδόσεων σε διαφορετικές φάσεις του οικονομικού κύκλου, διευρύνοντας παράλληλα το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών της τόσο προς θεσμικούς όσο και προς ιδιώτες πελάτες υψηλής καθαρής θέσης.

Παράλληλα, η συναλλαγή ευθυγραμμίζεται με τα κριτήρια εξαγορών και συγχωνεύσεων του ομίλου, καθώς ενισχύει τις πηγές εσόδων από προμήθειες και τη συνολική ανθεκτικότητα της κερδοφορίας, ενώ δημιουργεί προϋποθέσεις αξιοποίησης συνεργειών μέσω του δικτύου διανομής και της ανάπτυξης νέων επενδυτικών προϊόντων. Σημαντική θεωρείται και η προσθήκη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και διοικητικής εμπειρίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε λειτουργικό επίπεδο, προβλέπεται η ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων wealth management της Alpha Trust στο Private Banking της Alpha Bank, καθώς και η ένταξη των δραστηριοτήτων asset management στην Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η τράπεζα επιδιώκει να συνδυάσει την κλίμακα και το δίκτυό της με την επενδυτική τεχνογνωσία και την πιο ευέλικτη, επιχειρηματική κουλτούρα της Alpha Trust, ενισχύοντας παράλληλα τις offshore υπηρεσίες της και την ανάπτυξη της πλατφόρμας private banking στο Λουξεμβούργο.

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται και η σύσταση Group Investment Council, με στόχο την ενίσχυση της επενδυτικής διακυβέρνησης και τον καλύτερο συντονισμό των χαρτοφυλακίων σε επίπεδο ομίλου.