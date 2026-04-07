Τσάφος: Στους μεγαλύτερους εξαγωγείς ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ η Ελλάδα

Μιλώντας στο Power and Gas Supply Forum, ο υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας επεσήμανε πως οι τιμές χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας δεν προκαλούν «συναγερμό» στη λιανική.

Αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε τιμές χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας που να δικαιολογούν συναγερμό στη λιανική. Στο φυσικό αέριο οι διεθνείς τιμές κυμαίνονται στα 45-50 ευρώ ανά μεγαβατώρα, όσο ήταν και το χειμώνα 2024-2025 (ενώ κατά την περίοδο της ενεργειακής κρίσης είχαν φθάσει στα 250 ευρώ). Και στον τομέα των υγρών καυσίμων όπου καταγράφονται αυξήσεις, οι τιμές προ φόρων τόσο για τη βενζίνη όσο και για το ντίζελ βρίσκονται στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ οι εξαγωγές πετρελαιοειδών από τα διυλιστήρια, που αποτελούν σημαντικό τμήμα της δραστηριότητάς τους, αποτελούν δικλείδα ασφαλείας σε μια κρίση και πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας.

Τις επισημάνσεις αυτές έκανε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος, μιλώντας σήμερα στο Power and Gas Supply Forum, σημειώνοντας ακόμη ότι ο λόγος για τον οποίο οι διεθνείς τιμές του φυσικού αερίου δεν έχουν φθάσει στα επίπεδα του 2022, είναι ότι οι ασιατικές χώρες δεν ανταγωνίζονται την ΕΕ στην προσέλκυση φορτίων φυσικού αερόου αλλά στρέφονται στον άνθρακα για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών.

Ο κ. Τσάφος έκανε επίσης ειδική αναφορά στην ανάπτυξη των εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε:

-Στο πρώτο τρίμηνο του 2026 η Ελλάδα ήταν από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη και μάλιστα σε απόλυτους αριθμούς, μετά την Γαλλία, τη Σουηδία, την Ολλανδία και τη Γερμανία, ενώ το 2019 ήταν από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς. Οι εξαγωγές οφείλονται κυρίως στην αιολική παραγωγή. Επίσης κατά το ίδιο διάστημα η χώρα μας είχε χαμηλότερες τιμές χονδρικής από την κεντρική και την ΝΑ Ευρώπη.

-Αντίστοιχα στο φυσικό αέριο το 2025 είχαμε εισροές 17,7 δισ. κυβικών μέτρων και εξαγωγές κυρίως προς την Ιταλία και τη ΝΑ Ευρώπη ύψους 11 δισ. κ.μ. ενώ το 2020 είχαμε εισροές 6-7 δισ. κ.μ. και μηδενικές εξαγωγές. Η απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού φυσικού αερίου στην ΕΕ έως το τέλος του 2027 δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για τη χώρα, καθώς οι εξαγωγές φυσικού αερίου από την Τουρκία προς Βουλγαρία (που είναι κυρίως ρωσικής προέλευσης) έφθασαν το 2025 στα 18 δισ. κυβικά μέτρα.

Στο ίδιο συνέδριο ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ Αριστοφάνης Στεφάτος ανέφερε ότι πέρα από τις περιοχές που έχουν παραχωρηθεί για έρευνες υδρογονανθράκων, γίνεται επαναξιολόγηση και άλλων περιοχών που είχαν διατεθεί στο παρελθόν για έρευνες. Επανέλαβε το χρονοδιάγραμμα για σεισμικές έρευνες στις περιοχές της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου έως το τέλος του έτους και ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο στο πρώτο τρίμηνο του 2027. Η Κατερίνα Σάρδη, διευθύνουσα σύμβουλος της Energean και Country Manager της Energean στην Ελλάδα υπογράμμισε την ανάγκη τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων και κυρίως την έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έως το Νοέμβριο, προκειμένου να υλοποιηθεί τον επόμενο Φεβρουάριο η γεώτρηση στο Ιόνιο. Η γενική γραμματέας του ΥΠΕΝ Δέσποινα Παληαρούτα συμφώνησε στο στόχο για τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων με παράλληλη διασφάλιση της ποιότητας των μελετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ