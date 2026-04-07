Η Ελλάδα στο επίκεντρο της παγκόσμιας τεχνολογικής στρατηγικής της Lidl

Η Lidl Ελλάς ανακοινώνει τη συμπλήρωση 10 ετών λειτουργίας του Competence Center WaWi στην Ελλάδα και θέτει τη χώρα στο προσκήνιο της τεχνολογικής της στρατηγικής.

Η Lidl Ελλάς, σε στενή στρατηγική συνεργασία με τη Schwarz IT (SIT), ανακοινώνει με υπερηφάνεια τη συμπλήρωση 10 ετών λειτουργίας του Competence Center WaWi στην Ελλάδα. Η επέτειος αυτή αποτελεί ορόσημο για την εδραίωση της χώρας ως κέντρου παροχής υψηλής τεχνολογικής εξειδίκευσης και IT Business Consulting σε διεθνές επίπεδο.

Από τη Συντήρηση στην Τεχνολογική Πρωτοπορία

Με έτος ίδρυσης το 2016, το Competence Center WaWi ξεκίνησε ως μια μικρή ομάδα με έναν φαινομενικά προδιαγεγραμμένο στόχο: τη σταδιακή απόσυρση και αντικατάσταση των εφαρμογών της WaWi. Ωστόσο, η πορεία υπήρξε ανατρεπτική. Η WaWi όχι μόνο διατηρήθηκε, αλλά μετεξελίχθηκε σε ένα σύγχρονο, αξιόπιστο σύστημα ERP που υποστηρίζει πλήρως τις δραστηριότητες της Lidl σε περισσότερες από 32 χώρες. Σήμερα, το Competence Center WaWi INT στην Ελλάδα διαθέτει τρεις εξειδικευμένες ομάδες Business Consulting με πάνω από 25 στελέχη. Η συμβολή τους είναι καθοριστική στη διαχείριση περίπου 120 εφαρμογών, οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρησιακών ροών—από τη διαχείριση βασικών δεδομένων ειδών και προμηθευτών έως την τελική πώληση στο κατάστημα.

WaWi Nexus: Η Μετάβαση στην Εποχή του Cloud

Η 10η επέτειος σηματοδοτείται από την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου WaWi Nexus, επιτυγχάνοντας τη μετάβαση του 80% των βασικών εφαρμογών σε περιβάλλον Cloud. Η συγκεκριμένη στρατηγική κίνηση ενισχύει καταλυτικά:

● Την επιχειρησιακή ευελιξία και την ταχύτητα απόκρισης στις διεθνείς αγορές.

● Το επίπεδο ψηφιακής ασφάλειας και τη σταθερότητα των υποδομών.

● Τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του τελικού χρήστη μέσω τεχνολογιών αιχμής.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά και ο Αριστείδης Κολανίδης, Head of IT της Lidl Ελλάς, «10 χρόνια Competence Center WaWi INT στην Ελλάδα! Μια διαδρομή που ξεκίνησε το 2016 και μεταμόρφωσε το τεχνολογικό τοπίο του εμπορικού μας συστήματος. Η μετάβαση του 80% των βασικών εφαρμογών από τη WaWi Legacy σε μοντέρνο περιβάλλον Cloud (WaWi Nexus) δεν είναι απλώς μια τεχνική επιτυχία, αλλά το αποτέλεσμα μιας ομαδικής προσπάθειας να προωθούμε την καινοτομία και να επενδύουμε στην τεχνολογία του μέλλοντος. Συνεχίζουμε με την ίδια αισιοδοξία, βάζοντας την τεχνολογία στην υπηρεσία των ανθρώπων μας. Χαιρόμαστε που με τη δουλειά μας κάνουμε τη ζωή των συναδέλφων μας λίγο πιο απλή κάθε μέρα»

Ο Γιώργος Κατσαρός, Head of ΙΤ Business Consulting, Lidl Ελλάς, δήλωσε: «Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10 ετών, η συμβολή μας υπήρξε καθοριστική για τη διατήρηση και την ανάπτυξη της αγαπημένης μας WaWi. Εξασφαλίσαμε σταθερότητα μέσω της υποστήριξης, της προσφοράς νέων ιδεών, της επιτυχημένης μετάβασης στη νέα εποχή, του συντονισμού των ομάδων και, πάνω απ' όλα, της παροχής της πολύτιμης γνώσης μας. Αποδείξαμε τόσο στη Schwarz Digits, την εταιρεία IT του ομίλου, όσο και στη Lidl, ότι είμαστε ένας από τους πλέον αξιόπιστους εταίρους, και επενδύσαμε σε αυτή τη σχέση.»

Επένδυση στο Ανθρώπινο Κεφάλαιο και τη Συνεργασία

Στο πλαίσιο των εορτασμών για τη δέκατη επέτειο, τα μέλη του Competence Center και στελέχη της Schwarz Digits επισκέφθηκαν την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης. Η επίσκεψη αυτή αποτέλεσε μια έμπρακτη επιβράβευση της πολυετούς προσπάθειας και αφοσίωσης της ομάδας, ενισχύοντας παράλληλα τους δεσμούς της εταιρικής μας κουλτούρας. Το πρόγραμμα περιλάμβανε περιήγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής και συμμετοχή σε βιωματικές δράσεις, όπως η παρασκευή αρωματικού ελαιολάδου και η γευσιγνωσία τοπικών τυριών. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ένα επίσημο δείπνο και την απονομή αναμνηστικών δώρων, σφραγίζοντας με τον καλύτερο τρόπο αυτή τη σημαντική διαδρομή.

