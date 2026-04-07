Σε ΦΕΚ οι συνδεδεμένες ενισχύσεις σε μαλακό/σκληρό σιτάρι και κριθάρι

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το ύψος των συνδεδεμένων ενισχύσεων για το μαλακό, σκληρό σιτάρι και το κριθάρι.

Σύμφωνα με τον ΦΕΚ, το ύψος της ενίσχυσης για το 2025 για το μαλακό σιτάρι και το κριθάρι ορίζεται στα 11,5 ευρώ το στρέμμα, ενώ στο σκληρό σιτάρι είναι στα 8,943 ευρώ το στρέμμα.

Σημειώνεται ότι οι συγκεκριμένες αποφάσεις εντάσσονται στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης της φυτικής παραγωγής εκτός πρωτεϊνούχων καλλιεργειών, όπως προβλέπεται από το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ