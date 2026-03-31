Aspis: Άλμα πωλήσεων και κερδών με όχημα τις υψηλές τιμές στο πορτοκάλι

Σχεδόν ένα στα δύο προϊόντα της ελληνικής βιομηχανίας χυμών Aspis κατευθύνεται στο εξωτερικό. Οι στόχοι και τα επόμενα βήματα.

Στη διατήρηση της θέσης της μεταξύ των μεγαλύτερων παραγωγών συμπυκνωμένου χυμού φρούτων, πουρέ και κομπόστας, καθώς και στην εξυπηρέτηση των πελατών της, με προϊόντα άριστης ποιότητας και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών, προσβλέπει για το μέλλον η εταιρεία ΑΣΠΙΣ ΑΕ από το Άργος που δραστηριοποιείται για περισσότερες από πέντε δεκαετίες στη βιομηχανία χυμών και κονσερβοποιίας.

Πρόκειται για μια σύγχρονη ελληνική βιομηχανία που από την ίδρυσή της και μέχρι σήμερα παράγει χυμούς, πουρέδες φρούτων και κονσερβοποιημένα προϊόντα, τα οποία και διαθέτει σε ποσοστό μεγαλύτερο του μισού του τζίρου της σε αγορές του εξωτερικού.

Σύμφωνα δε με τη διοίκηση, η εταιρεία κατάφερε παρά τις αντίξοες συνθήκες, να παρουσιάσει μία έντονη αναπτυξιακή πορεία που συμβάλει στην τοπική ανάπτυξη της περιοχής τόσο από πλευράς απορρόφησης της πρώτης ύλης όσο και από πλευράς απασχόλησης του ανθρωπίνου δυναμικού καθώς και να εξασφαλίσει ένα διεθνές πελατολόγιο και αξιόλογους συνεργάτες.

Αύξηση 15,73% στις πωλήσεις, ξεπέρασαν τα 20 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

Στη χρήση 1/7/2024 - 30/6/2025, η εταιρεία εμφάνισε πωλήσεις σχεδόν 120 εκατ. ευρώ και δη 118,18 εκατ. ευρώ από 102,12 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση. Πρόκειται για αύξηση της τάξης του 15,73% η οποία αποδίδεται στην αύξηση σε παγκόσμιο επίπεδο της τιμής του χυμού πορτοκαλιού, ως αποτέλεσμα της σημαντικά μειωμένης παραγωγής στις μεγάλες χώρες-παραγωγούς, καθώς και στην ύπαρξη νέων συνεργασιών και τη βελτιστοποίηση της απόδοσης σε βασικές χώρες δραστηριοποίησης των προϊόντων της.

Το αποτέλεσμα προ φόρων ανήλθε στο ποσό των 26.337.190,22 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο αποτέλεσμα προ φόρων της προηγούμενης χρήσεως ανήλθε στο ποσό των 21.348.624,71 ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 20.530.284,02 ευρώ από 16.720.436,84 στην αμέσως προηγούμενη χρήση.

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 30.6.2025 ανέρχονται στο ποσό των 106.320.387,00 ευρώ, αυξημένα έναντι της προηγούμενης χρήσεως κατά 20.530.284,02 ευρώ, όσο και το αποτέλεσμα της χρήσεως μετά φόρων.

Η εικόνα του κλάδου των φρούτων-λαχανικών και η επόμενη μέρα

Όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση της ΑΣΠΙΣ ΑΕ, η πορεία της κατά την κλειόμενη χρήση ήταν ιδιαιτέρως ικανοποιητική.

Ο κλάδος των φρούτων και των λαχανικών δείχνει ότι έχει ισχυρά «θεμέλια», ενώ λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς, τις αυξητικές τάσεις των τιμών ενέργειας και των πρώτων υλών που επιβάρυναν το λειτουργικό κόστος της εταιρείας, τέθηκαν υψηλοί στόχοι με σκοπό την αύξηση του κύκλου εργασιών και την επίτευξη ικανοποιητικής κερδοφορίας.

«Από τις μέχρι σήμερα εξελίξεις και συγκρίνοντας τη μεταβολή στον κύκλο εργασιών μας, του πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της κλειόμενης χρήσης, παρατηρείται μείωση των πωλήσεων, που οφείλεται κυρίως στην τιμή του χυμού πορτοκαλιού, η οποία είναι και αναμενόμενη, αφού παρατηρείται μια «φυσική διόρθωση» (πτώση) στις διεθνείς τιμές του χυμού πορτοκαλιού λόγω της μειωμένης ζήτησης από τους καταναλωτές που δεν μπορούσαν να αντέξουν τις υψηλές τιμές που είχε φτάσει, με αποτέλεσμα να στραφούν σε φθηνότερα ή εναλλακτικά ροφήματα», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

«Η διοίκηση της εταιρείας πάντως παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις και προσαρμόζει τις κινήσεις, ενισχύοντας διαρκώς την ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματικότητα της. Επίσης, η ποιότητα των προϊόντων μας και οι καλές τιμές τους, και με το γεγονός ότι η εταιρεία έχει αξιοποιήσει κατά τον καλύτερο τρόπο τα ήδη υπάρχοντα μηχανήματα και έχει διευρύνει παγκοσμίως το δίκτυο διανομής της, με αποτέλεσμα να διατηρήσει το μερίδιο της στην αγορά, αισιοδοξούμε ότι οι πωλήσεις της εταιρείας θα είναι ικανοποιητικές και για τη νέα χρήση», τονίζεται επίσης στην οικονομική έκθεση.

Με ιστορία από το 1970

Η εταιρεία «Ελληνική Βιομηχανία Χυμών Κων. Δέδες Ασπίς Ανώνυμη Εταιρεία» ιδρύθηκε το 1970 από τον Κωνσταντίνο Δέδε, ως μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση συσκευασίας φρούτων και λαχανικών στο Άργος και το 1982 μετατράπηκε σε Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Αργειακή Κονσερβοποιία - Κων. Δέδες - Ασπίς Α.Ε.».

Το 1998 η Ανώνυμη εταιρεία απορρόφησε την επιχείρηση «Αίγλη Κ. Δέδες και Σία Α.Ε.» και το 2001 άλλαξε την επωνυμία της σε «Ελληνική Βιομηχανία Χυμών Κων. Δέδες Ασπίς Ανώνυμη Εταιρεία», με το διακριτικό τίτλο «ΑΣΠΙΣ Α.Ε.».

Το κύριο αντικείμενο της είναι η παραγωγή χυμών φρούτων και πουρέδων από μεγάλη ποικιλία φρούτων, αρώματα φρούτων και έλαια, παρασκευάσματα φρούτων και κονσερβοποιημένα προϊόντα.

Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις της εταιρείας κατανέμονται σε δύο μονάδες επεξεργασίας.

Η πρώτη βρίσκεται στην πόλη του Άργους στην περιοχή της Αργολίδας, όπου επεξεργάζονται εσπεριδοειδή και πυρηνόκαρπα φρούτα και λαχανικά που παράγουν χυμούς και πουρέ, αρώματα και έλαια εσπεριδοειδών, παρασκευάσματα φρούτων και μείγματα. Στο εργοστάσιό του Άργους, παράγονται επίσης ζωοτροφές που προέρχονται από υπολείμματα φλοιού εσπεριδοειδών.

Η δεύτερη μονάδα επεξεργασίας βρίσκεται στην Ειρηνούπολη Ημαθίας, όπου επεξεργάζονται πυρηνόκαρπα φρούτα και λαχανικά που παράγουν χυμούς, πουρέ, καθώς και μισόκαρπα φρούτα, φέτες ή κύβους σε κονσέρβες ή ασηπτικά βαρέλια. Επίσης, παράγονται προϊόντα από χυμούς φρούτων με ιδιωτική ετικέτα σε συσκευασίες Tetrapak, καθώς και μισόκαρπα φρούτα, φέτες ή κύβους σε κονσέρβες ή ασηπτικά βαρέλια.