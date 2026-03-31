ΗΠΑ για θανατική ποινή: Σεβόμαστε το δικαίωμα του Ισραήλ να καταρτίζει «δικούς του νόμους»

Η διπλωματία των ΗΠΑ διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα ότι σέβεται το δικαίωμα του κράτους του Ισραήλ να θεσπίζει «δικούς του νόμους», την ημέρα που η Κνέσετ -η ισραηλινή Βουλή- ενέκρινε νόμο που προβλέπει την επιβολή «θανατική ποινή για τους τρομοκράτες», η οποία στην πράξη θα ισχύει μόνο για τους Παλαιστίνιους που κρίνονται ένοχοι για αντιισραηλινές επιθέσεις.

«Οι ΗΠΑ σέβονται το κυρίαρχο δικαίωμα του Ισραήλ να θεσπίζει τους δικούς του νόμους και τις ποινές σε βάρος προσώπων που κρίνονται ένοχοι για τρομοκρατία», ανέφερε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ