Τράπεζα Κύπρου: Στα 481 εκατ. ευρώ τα κέρδη μετά φόρων το 2025 - Ρεκόρ νέου δανεισμού

Ανακοίνωσε συνολική διανομή μερίσματος ύψους 305 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 87 εκατ. ευρώ έχουν καταβληθεί τον Οκτώβριο 2025.

Στα 481 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά φόρων της Τράπεζας Κύπρου για το 2025, εκ των οποίων τα 128 εκατ. ευρώ προήλθαν από το δ' τρίμηνο.

Επιπλέον, η τράπεζα εμφάνισε ρεκόρ νέου δανεισμού ύψους 3 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 23% σε ετήσια βάση.

Τα συνολικά έσοδα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 ανήλθαν σε 1,04 δισ. ευρώ (σε σύγκριση με 1,094 δισ. ευρώ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024), μειωμένα κατά 5% σε ετήσια βάση), κυρίως λόγω της μείωσης στα καθαρά έσοδα από τόκους. Τα συνολικά έσοδα για το δ’ τρίμηνο 2025 ανήλθαν σε 273 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 258 εκατ. ευρώ για το γ ’τρίμηνο 2025.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) με βάση την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) μειώθηκαν κατά 7 εκατ. ευρώ, ή 6% σε τριμηνιαία βάση σε 127 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2025 (σε σύγκριση με 134 εκατ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 και 202 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2024).

Ως αποτέλεσμα, τα ΜΕΔ μειώθηκαν στο 1.2% του συνόλου των μεικτών δανείων στις 31 Δεκεμβρίου 2025, σταθερά σε τριμηνιαία βάση και σε σύγκριση με 2.0% στις 31 Δεκεμβρίου 2024.Το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΔ ανέρχεται σε 139% στις 31 Δεκεμβρίου 2025, σε σύγκριση με 124% στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 και 82% στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Τα λειτουργικά κέρδη για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 ανήλθαν σε 612 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 688 εκατ. ευρώ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024, μειωμένα κατά 11% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας κυρίως τη μείωση στα καθαρά έσοδα από τόκους, όπως εξηγήθηκε πιο πάνω. Τα λειτουργικά κέρδη για το δ’ τρίμηνο 2025 ανήλθαν σε 146 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 154 εκατ. ευρώ για το γ’ τρίμηνο 2025.

Πολιτική διανομής από το 2025

Το Συγκρότημα στοχεύει στη δημιουργία σταθερής και ισχυρής απόδοσης στους μετόχους του. Τον Φεβρουάριο 2025, το Συγκρότημα αναβάθμισε την πολιτική διανομής του, ώστε να αντανακλά τη σταθερή και συνεχή πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, το προφίλ κερδοφορίας και τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές του Συγκροτήματος. Η συνήθης διανομή αναμένεται να κυμαίνεται μεταξύ 50-70% (‘payout ratio’) (από 30-50%) της προσαρμοσμένης κερδοφορίας πριν των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων, συνδυάζοντας μέρισμα σε μετρητά (συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής ενδιάμεσου μερίσματος) και επαναγορά ιδίων μετοχών.

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία πριν των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων καθορίζεται ως τα κέρδη μετά τη φορολογία που αναλογούν στους ιδιοκτήτες του Συγκροτήματος (όπως αναφέρονται), προσαρμοσμένη για τα αποτελέσματα ορισμένων μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων (π.χ. κέρδη από κεφαλαιακές συναλλαγές, απομειώσεις/ αναπροσαρμογές ή αναστροφές απομειώσεων/αναπροσαρμογών που προκύπτουν από δραστηριότητες αναδιοργάνωσης ή/και θέματα παλαιότερων χρήσεων, καθώς και σημαντικές μη ταμειακές συναλλαγές που επηρεάζουν την κερδοφορία), που δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο των συνήθων δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος και είναι στοιχεία τα οποία η Διεύθυνση και οι επενδυτές του Συγκροτήματος εντοπίζουν και εξετάζουν ξεχωριστά για να κατανοήσουν τις υποκείμενες τάσεις των δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος. Επίσης, λαμβάνονται υπόψη οι διανομές από τους λοιπούς συμμετοχικούς τίτλους όπως την πληρωμή κουπονιού στους κατόχους Χρεογράφων Κατηγορίας 1.

Η απόφαση για μελλοντική τελική ή ενδιάμεση διανομή, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε προτεινόμενου ποσού διανομής, καθώς και της προβλεπόμενης κατανομής μεταξύ μερίσματος σε μετρητά και επαναγοράς ιδίων μετοχών, θα λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες της αγοράς όπως επίσης και τα αποτελέσματα της τρέχουσας στρατηγικής σχεδιασμού κεφαλαίου και ρευστότητας του Συγκροτήματος κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Στόχος για ποσοστό διανομής (‘payout ratio’) για το 2025 ύψους 70%

Λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή οικονομική επίδοση του Συγκροτήματος και την επιτυχή πραγματοποίηση των στρατηγικών του στόχων για το 2025, ευθυγραμμισμένο με τη συνεχιζόμενη δέσμευσή του για παροχή ισχυρών και σταθερών αποδόσεων στους μετόχους του, η Εταιρία ανακοινώνει συνολική διανομή ύψους 305 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 87 εκατ. ευρώ έχουν καταβληθεί τον Οκτώβριο 2025 μέσω της εισαγωγής ενδιάμεσου μερίσματος.

Η συνολική διανομή αποτελείται από μέρισμα σε μετρητά και ανέρχεται σε 0,70 ευρώ ανά συνήθη μετοχή, εκ των οποίων 0,2 ευρώ ανά συνήθη μετοχή έχουν ήδη καταβληθεί τον Οκτώβριο 2025 μέσω της εισαγωγής ενδιάμεσου μερίσματος (μαζί, η ‘Διανομή 2025’). Η Διανομή 2025 αντιστοιχεί σε ποσοστό (‘payout ratio’) 70% της προσαρμοσμένης κερδοφορίας του Συγκροτήματος πριν των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 (ύψους 434 εκατ. ευρώ), στο ανώτατο όριο της Πολιτικής Διανομής του Συγκροτήματος, σύμφωνα με τον στόχο που έχει προηγουμένως ανακοινωθεί. Η αύξηση τόσο ως προς το ποσοστό (‘payout ratio’) όσο και ως προς το συνολικό ποσό, αποτελεί σημαντική αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η Διανομή 2025 ισοδυναμεί με απόδοση διανομής (‘distribution yield’) ύψους 9% (με βάση την τιμή μετοχής στις 31 Δεκεμβρίου 2025).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε να προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση ('ΕΓΣ') που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαΐου 2026 προς έγκριση, τελικό μέρισμα σε μετρητά ύψους €0.50 ανά συνήθη μετοχή σε σχέση με τα κέρδη για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Ως αποτέλεσμα, το συνολικό μέρισα σε μετρητά ανά συνήθη μετοχή από την κερδοφορία του 2025 ανέρχεται σε 0,7 ευρώ, αντικατοπτρίζοντας σημαντική αύξηση σε σύγκριση με το τελικό μέρισμα του προηγούμενου έτους, ύψους 0,48 ευρώ ανά συνήθη μετοχή. Το μέρισμα, που υπόκειται σε έγκριση από την ΕΓΣ, θα πληρωθεί σε μετρητά στις 24 Ιουνίου 2026 στους μετόχους που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μετόχων στις 26 Μαΐου 2026 (‘Ημερομηνία Αρχείου’) ενώ ως Ημερομηνία Αποκοπής (‘Ex-Dividend date’) έχει ορισθεί η 25 Μαΐου 2026. Περαιτέρω πληροφορίες θα παρατίθενται στην Πρόσκληση ΕΓΣ που θα δημοσιευτεί στις ή περίπου στις 23 Απριλίου 2026.

Τον Αύγουστο 2025, το Συγκρότημα προχώρησε στην καταβολή ενδιάμεσου μερίσματος ύψους 0,2 ευρώ ανά συνήθη μετοχή, αντιστοιχώντας συνολικά σε περίπου 87 εκατ. ευρώ (το ‘Ενδιάμεσο Μέρισμα’). Αυτό αντιστοιχούσε σε ποσοστό διανομής ύψους περίπου 40% της προσαρμοσμένης κερδοφορίας του Συγκροτήματος πριν των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2025 και ισοδυναμούσε με απόδοση μερίσματος (‘dividend yield’) ύψους 3% (με βάση την τιμή μετοχής στις 30 Ιουνίου 2025). Το Ενδιάμεσο Μέρισμα πληρώθηκε σε μετρητά στις 20 Οκτωβρίου 2025 στους μετόχους που ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο μετόχων της Εταιρίας κατά τις 23 Σεπτεμβρίου 2025 (‘Ημερομηνία Αρχείου’), ενώ ως Ημερομηνία Αποκοπής (‘Ex-Dividend date’) είχε ορισθεί η 22 Σεπτεμβρίου 2025.

Η Διανομή 2025 από τα κέρδη του 2025 αντιστοιχούσε σε περίπου 290 μ.β. στο Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Τον Φεβρουάριο 2025, η Εταιρία πρότεινε συνολική διανομή ύψους 241 εκατ. ευρώ, η οποία περιλάμβανε μέρισμα σε μετρητά ύψους 211 εκατ. ευρώ και επαναγορά ιδίων μετοχών ύψους μέχρι 30 εκατ. ευρώ (μαζί, η ‘Διανομή 2024’). Η Διανομή 2024 αντιστοιχούσε σε ποσοστό (‘payout ratio’) 50% της προσαρμοσμένης κερδοφορίας του Συγκροτήματος πριν των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024, και ισοδυναμούσε με απόδοση διανομής (‘distribution yield’) ύψους 12% (με βάση την τιμή μετοχής στις 31 Δεκεμβρίου 2024), σημαντικά πιο πάνω από τα επίπεδα του 2023.

Το τελικό μέρισμα ύψους 0,48 ευρώ ανά συνήθη μετοχή, σχεδόν διπλάσιο σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2023, εγκρίθηκε στην ΕΓΣ, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαΐου 2025, και πληρώθηκε σε μετρητά στις 25 Ιουνίου 2025. Το πρόγραμμα επαναγοράς συνήθων μετοχών, για το οποίο είχε ληφθεί η σχετική έγκριση από την ΕΚΤ, ολοκληρώθηκε στις 16 Ιουνίου 2025, με αποτέλεσμα η Εταιρία να εξαγοράζει και να ακυρώνει 5,142,602 συνήθεις μετοχές, με μέση σταθμισμένη τιμή αγοράς ύψους 5,83 ευρώ, για συνολικό τίμημα ύψους 30 εκατ. ευρώ.

