Η Κάγια Κάλας και 12 ΥΠΕΞ της ΕΕ επισκέπτονται την Μπούτσα της Ουκρανίας

Η κορυφαία διπλωμάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας και δώδεκα υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ αναμένονται σήμερα στην Μπούτσα της Ουκρανίας για να τιμήσουν την επέτειο των τεσσάρων ετών αφότου η περιφέρεια του Κιέβου απελευθερώθηκε από την κατοχή των ρωσικών δυνάμεων και αποκαλύφθηκαν μερικές από τις χειρότερες φρικαλεότητες που έχουν διαπιστωθεί από την αρχή του πολέμου.

Η Μπούτσα, η οποία βρίσκεται δυτικά της ουκρανικής πρωτεύουσας, είχε καταληφθεί από ρωσικά στρατεύματα από τις πρώτες ημέρες του πολέμου που εξαπολύθηκε το Φεβρουάριο 2022 από τη Ρωσία.

Όταν τα ουκρανικά στρατεύματα κατάφεραν να ανακαταλάβουν την πόλη στα τέλη Μαρτίου, πτώματα αμάχων βρέθηκαν να κείτονται στους δρόμους, μερικά με δεμένα τα χέρια τους.

Η Μπούτσα σύντομα έγινε ένα σύμβολο για τα ρωσικά εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία και έκθεση των Ηνωμένων Εθνών επιβεβαίωσε αργότερα τους θανάτους δεκάδων αμάχων.

Ρώσοι αξιωματούχοι εξακολουθούν να απορρίπτουν τις κατηγορίες και ισχυρίζονται ότι οι φρικαλεότητες στην Μπούτσα ήταν σκηνοθετημένες.

Σύμφωνα με τους αριθμούς που έχει ανακοινώσει η Ουκρανία, περισσότεροι από 400 νεκροί άμαχοι καταγράφηκαν στην Μπούτσα, ενώ περισσότεροι από 1.300 σκοτώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της, μεταξύ των οποίων περισσότεροι από 700 είχαν πυροβοληθεί.

Η σημερινή αντιπροσωπεία, στην οποία θα συμμετέχουν οι υπουργοί Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ, της Πολωνίας Ράντοσλαβ Σικόρσκι και της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι, πρόκειται να παρακολουθήσει μια επιμνημόσυνη τελετή στην Μπούτσα πριν πραγματοποιήσει μια υπουργική συνεδρίαση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ