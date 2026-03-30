Δεκάδες νεκροί σε Αφγανιστάν και Πακιστάν εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων

Τουλάχιστον 45 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, μεταξύ τους 14 παιδιά, από τις σφοδρές καταιγίδες στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν.

Τουλάχιστον 45 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την περασμένη Τετάρτη στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων και των σφοδρών καταιγίδων, έγινε σήμερα γνωστό από τις υπηρεσίες διάσωσης των δύο χωρών.

Στο Αφγανιστάν, «από την 26η Μαρτίου έως σήμερα, 28 άνθρωποι πέθαναν και 49 τραυματίστηκαν εξαιτίας βροχοπτώσεων, κατολισθήσεων και κεραυνών», ανέφερε σήμερα σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ η Εθνική Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών (ANDMA).

Στο Πακιστάν, 17 άνθρωποι, εκ των οποίων 14 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους στην επαρχία Χιμπέρ Παχτούνκουα το διάστημα μεταξύ Τετάρτης και Δευτέρας, οι περισσότεροι εξαιτίας της κατάρρευσης στεγών και άλλων δυστυχημάτων που συνδέονται με τη βροχή, διευκρίνισε από την πλευρά της η επαρχιακή Αρχή Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης.

Στο Αφγανιστάν, ένα πεντάχρονο παιδί πέθανε στην κεντρική επαρχία Νταϊκούντι μετά την κατάρρευση της στέγης ενός σπιτιού, έγινε γνωστό χθες από την αρχή διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Στην ανατολική επαρχία Νανγκαρχάρ, κοντά στο Πακιστάν, μια γυναίκα έχασε τη ζωή της σε παρόμοιες συνθήκες στην περιοχή Γκάνι Κελ και δύο παιδιά τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της αστυνομίας Σάγιεντ Τάγιεμπ Χαμάντ.

Στο δυτικό Αφγανιστάν, οι κατακλυσμιαίες βροχές προκάλεσαν ορμητικούς χειμάρρους το διάστημα μεταξύ Παρασκευής και Σαββάτου.

«Τρεις άνθρωποι πνίγηκαν κατά την προσπάθειά τους να μαζέψουν ξύλα που έπλεαν στο νερό για να ζεσταθούν», δήλωσε σε έναν ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων ο εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας της επαρχίας Μπαντγκίς Σεντικουλάχ Σεντικί.

Στην ίδια επαρχία, ένας 14χρονος σκοτώθηκε από έναν κεραυνό, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με έναν απολογισμό του ANDMA, 130 σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς και 438 έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Πολλοί δρόμοι έκλεισαν σε διάφορες επαρχίες τις τελευταίες ημέρες.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται εκ νέου αύριο στο Αφγανιστάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ