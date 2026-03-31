Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μαρινέλλα - Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της

Στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου της Μητρόπολης, όπου εκτίθεται σε λαϊκο προσκήνυμα έχει μεταφερθεί ήδη η σορός της σπουδαίας ερμηνεύτριας Μαρινέλλας, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Η εξόδιος λειτουργία θα τελεσθεί στις 14.00. Λίγο πριν από τις 08.00 η σορός έφθασε στο παρεκκλήσι, συνοδεία της οικογένειά της, ενώ ήδη πολύς κόσμος περίμενε στην είσοδό του.

Από νωρίς, πολύς κόσμος έσπευσε να περάσει από το παρεκκλήσει για να αποτίσει τον ύστατο χαιρετισμό στη μεγάλη καλλιτέχνιδα, που συντρόφεψε με τα τραγούδια της την καθημερινότητά τους για πολλές δεκαετίες. Αρκετοί άφηναν ένα λουλούδι και όλοι, όσοι περίμεναν στη σειρά, είχαν κάτι να πουν για τη ζωή και να εξάρουν την καταπληκτική φωνή και την αξιοσημείωτη καριέρα της.

Όπως έγινε γνωστό από την οικογένειά της, δύο σημαντικοί ομότεχνοί της θα εκφωνήσουν επικήδειους, τιμώντας τη ζωή και την πορεία της, η Χάρις Αλεξίου και ο Γιώργος Νταλάρας, παρ' όλο που η ίδια η Μαρινέλλα δεν ήθελε επικήδειους λόγους.

Η ανακοίνωση της οικογένειας: «Την πολυαγαπημένη μας Μαρινέλλα αποχαιρετούμε την Τρίτη 31 Μαρτίου και ώρα 14:00, από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών. Η σορός της θα βρίσκεται για προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Παράκληση, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη "Φλόγα", Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια».