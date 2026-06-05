Wall Street: Τα chips πιέζουν τον Nasdaq και η ισχυρή αγορά εργασίας τα ομόλογα

Η Wall Street κράτησε την ανάσα της περιμένοντας την έκθεση για την απασχόληση και την περαιτέρω εμπιστοσύνη που θα δείξει η αγορά στην περίφημη τεχνητή νοημοσύνη.

Η Wall Street κράτησε την ανάσα της την Παρασκευή περιμένοντας την έκθεση για την αμερικανική απασχόληση και το αν θα στηρίξει η αγορά την τεχνητή νοημοσύνη μετά τους κλυδωνισμούς που προκάλεσε η Broadcom. Μετά το άνοιγμα των συναλλαγών, οι δείκτες δείχνουν αδυναμία, με τα ισχυρά στοιχεία για τις νέες θέσεις εργασίας να στέλνουν υψηλότερα την απόδοση των ομολόγων καθώς οι αγορές προεξοφλούν ότι η Fed όχι μόνο δεν θα μειώσει τα επιτόκια σύντομα, αλλά ενδέχεται να τα αυξήσει ξανά πριν από το τέλος του έτους. Την ίδια ώρα, οι tech μετοχές που συνδέονται με μεγάλους παίκτες των ημιαγωγών συνεχίζουν να μην «πατάνε» καλά στο ταμπλό.

Πιο αναλυτικά, ο δείκτης Dow Jones πέφτει 0,29% στις 51.410 μονάδες, υποχωρώντας από το χθεσινό νέο ιστορικό υψηλό, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 καταγράφει απώλειες της τάξης του 0,94% και διαμορφώνεται στις 7.513 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq πιέζεται, σημειώνοντας πτώση 1,49% στις 26.431 μονάδες.

Τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Broadcom έχουν ταρακουνήσει εδώ και δύο σχεδόν ημέρες τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, βάζοντας δύσκολα χθες στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης τον Nasdaq που δεν ακολούθησε το μίνι ράλι του Dow και απλώς κατάφερε να ολοκληρώσει την συνεδρίαση με οριακές απώλειες, με τους κατασκευαστές τσιπ να αντιμετωπίζουν έντονες απώλειες. Η εκεχειρία στο Ιράν παραμένει εύθραυστη, και οι διαβεβαιώσεις του Τραμπ ότι οι συνομιλίες βρίσκονται στο «τελικό τους στάδιο» αντιμετωπίζονται με τη συνήθη επιφύλαξη.

Εν τω μεταξύ, ο S&P 500 κυνηγά ένα δέκατο συνεχόμενο εβδομαδιαίο κέρδος, το οποίο θα είναι το μεγαλύτερο σερί ανόδου από το 1985.

Απροσδόκητη αύξηση σημείωσαν οι προσλήψεις στις ΗΠΑ τον Μάιο, καθώς η αγορά εργασίας συνεχίζει να βαδίζει με σταθερό ρυθμό ανάπτυξης φέτος, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή, το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας.

Συγκεκριμένα, οι νέες θέσεις εργασίας εκτός γεωργίας αυξήθηκαν κατά 172.000 τον περασμένο μήνα, ελαφρώς μειωμένες από τις ανοδικά αναθεωρημένες 179.000 του Απριλίου και πολύ πάνω από την εκτίμηση του Dow Jones για 80.000. Το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε σταθερό στο 4,3%, όπως αναμενόταν.

Οι αποδόσεις των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου κινήθηκαν υψηλότερα μετά την έκθεση, καθώς αυξάνονταν οι προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μπορούσε να αυξήσει τα επιτόκια μέχρι το τέλος του έτους, σύμφωνα με στοιχεία από το εργαλείο CME FedWatch. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου εκτινάχθηκε πάνω από 4,5%, ενώ η απόδοση του 30ετούς ομολόγου ξεπέρασε το 5%.

«Θα είναι ένα δύσκολο ξεκίνημα για τον Κέβιν Γουόρς», δήλωσε ο Στίβεν Κόλτμαν, επικεφαλής μακροοικονομικών στοιχείων στην 21shares. «Με τα δεδομένα για τον πληθωρισμό και την απασχόληση όπως βρίσκονται τώρα, η συζήτηση μετατοπίζεται γρήγορα από το "πότε θα μπορέσει η Fed να μειώσει τα επιτόκια" στο "γιατί δεν κάνει αυξήσεις η Fed;!". Εάν η Fed μετακινηθεί από μια ήπια προκατάληψη σε μια "γερακίσια" προκατάληψη, αυτή θα είναι μια δύσκολη μετάβαση για τις αγορές και πιθανότατα θα πυροδοτήσει μια νέα περίοδο αστάθειας σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων» πρόσθεσε.