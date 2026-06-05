Η Ελλάδα ετοιμάζει νομοθεσία για την επιβολή φόρου 15% στα κέρδη κεφαλαίου από κρυπτονομίσματα, μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο δύο κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Η Ελλάδα ετοιμάζει νομοθεσία για την επιβολή φόρου 15% στα κέρδη κεφαλαίου από κρυπτονομίσματα, μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο δύο κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα δεν διαθέτει σήμερα ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για τη φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων, ενώ οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν ενιαίο φορολογικό σύστημα για τον συγκεκριμένο τομέα.

Ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι το υπουργείο Οικονομικών προετοιμάζει νομοσχέδιο, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή τους επόμενους μήνες.

«Στόχος είναι να ενταχθούν τα κρυπτονομίσματα στον φορολογικό κώδικα της χώρας», ανέφερε ο αξιωματούχος.

Η φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων στις ευρωπαϊκές χώρες ποικίλλει, από 8% στην Κύπρο έως 30% στη Γαλλία, και συνήθως επιβάλλεται στα κεφαλαιακά κέρδη.

Αφορολόγητα τα πρώτα 500 ευρώ

Ένας δεύτερος αξιωματούχος επιβεβαίωσε το κυβερνητικό σχέδιο, προσθέτοντας ότι τα πρώτα 500 ευρώ κερδών θα είναι αφορολόγητα. Ο φόρος δεν θα εφαρμόζεται στην ατομική εξόρυξη (mining) κρυπτονομισμάτων, αλλά θα επιβάλλεται όταν η δραστηριότητα εξόρυξης πραγματοποιείται από νομικό πρόσωπο (εταιρεία).

Και οι δύο αξιωματούχοι δήλωσαν ότι είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί το μέγεθος της αγοράς κρυπτονομισμάτων στην Ελλάδα, καθώς η συντριπτική πλειονότητα των επενδυτών χρησιμοποιεί πλατφόρμες εκτός της χώρας. Προς το παρόν, δεν υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη για τα κρατικά έσοδα που θα προκύψουν από τον νέο φόρο.

Υπολογίστε τώρα τον φόρο των cryptos σας

Υπολογισμός Φόρου Κρυπτονομισμάτων μέσω του taxapps.gr