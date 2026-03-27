CrediaBank: «Πράσινο φως» από τη ΓΣ για ΑΜΚ έως 300 εκατ. ευρώ

Την έγκρισή της να δοθεί στο ΔΣ νέα δυνατότητα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου έως 150 εκατ. ευρώ, με στόχο την άντληση έως 300 εκατ. ευρώ από την αγορά, αποφάσισε σήμερα η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της CrediaBank.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η τράπεζα διατηρεί τη δυνατότητα περιορισμού ή κατάργησης δικαιωμάτων προτίμησης, καθώς και ευελιξία στον σχεδιασμό της έκδοσης και την επιλογή επενδυτών. Παράλληλα, εγκρίθηκε και μικρής κλίμακας αύξηση για την κάλυψη του προγράμματος μετοχών.

Η έκτακτη ΓΣ πραγματοποιήθηκε με υψηλή συμμετοχή και απαρτία άνω του 91%.

Ακολουθούν οι αποφάσεις της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης:

Η CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι την 27η Μαρτίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, πραγματοποιήθηκε η μετ’ αναβολή κατ’ άρθρο 141 παρ. 5 του ν. 4548/2018 συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών της Τράπεζας της 16ης Μαρτίου 2026 για τη λήψη αποφάσεων για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με φυσική παρουσία στο κτίριο διοίκησης της Τράπεζας, επί της Λεωφόρου Μεσογείων, αρ. 109- 111 (ισόγειο), Αθήνα, καθώς και με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό τους όρους του Άρθρου 125 του Ν.4548/2018 από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση οπτικοακουστικών ηλεκτρονικών μέσων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην από 19- 02-2026 δημοσιευμένη Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, στην οποία συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 1.475.090.096 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές επί συνόλου 1.618.012.407 κοινών μετοχών δηλαδή ποσοστό 91,17% επί του συνολικά καταβεβλημένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, συγκεντρώνοντας την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία.

Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία:

Τη θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της Τράπεζας σε ανώτατα και ανώτερα στελέχη (συμπεριλαμβανομένων και των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου) της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018 (το «Πρόγραμμα»).

Η δωρεάν διάθεση των μετοχών θα λάβει χώρα ως εξής:

(α) Ανώτατος αριθμός και κατηγορία των προς διάθεση μετοχών: Δωρεάν διάθεση έως 10.000.000 μετοχών σε διάστημα δύο (2) ετών. Οι μετοχές θα είναι κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και θα ενσωματώνουν όλα τα δικαιώματα, που προβλέπονται στο νόμο και στο Καταστατικό της Τράπεζας.

(β) Προέλευση των μετοχών προς διάθεση: Ίδιες μετοχές σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 49 παρ. 3 του ν. 4548/2018, εφόσον στο μέλλον η Τράπεζα εφαρμόσει πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών, κατόπιν λήψης όλων των αναγκαίων εταιρικών και κανονιστικών εγκρίσεων, ή/και νέες με κεφαλαιοποίηση μη διανεμηθέντων κερδών ή διανεμητέων αποθεματικών ή διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, κατόπιν λήψης όλων των αναγκαίων κανονιστικών εγκρίσεων, όπου αυτές απαιτούνται.

(γ) Όροι διάθεσης: Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε διαδοχικούς κύκλους, επί τη βάσει των σχετικών προϋποθέσεων των Σχημάτων Μεταβλητών Αποδοχών της αντίστοιχης κατηγορίας στελεχών. Οι δικαιούχοι κάθε κύκλου του Προγράμματος θα καθορίζονται βάσει των όρων και των προϋποθέσεων των Σχημάτων Μεταβλητών Αποδοχών και των αντίστοιχων αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων της Τράπεζας. Οι μετοχές που θα διατεθούν θα υπόκεινται σε περίοδο διακράτησης ενός (1) έτους από τους δικαιούχους, καθώς και στους λοιπούς περιορισμούς και προϋποθέσεις κατοχύρωσης του εκάστοτε ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του Ν.4261/2014, της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 231/01/15.07.2024, και των Κατευθυντήριων Γραμμών της ΕΑΤ για τις ορθές πολιτικές αποδοχών βάσει της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ).

Παρείχε κατά πλειοψηφία εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο (i) να καθορίζει, τροποποιεί, εξειδικεύει και προσαρμόζει, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.3864/2010 ως εκάστοτε ισχύουν, τους ειδικότερους όρους και κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής του Προγράμματος, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, , και (ii) να προσδιορίζει τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες τους και να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την απόδοση των μετοχών, με βάση τους όρους του Προγράμματος, μέσα στα πλαίσια της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, των εκάστοτε Σχημάτων Μεταβλητών Αποδοχών και λαμβάνοντας υπόψη το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, κατόπιν λήψης όλων των αναγκαίων εποπτικών και κανονιστικών εγκρίσεων [και σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Υποψηφιοτήτων, Ανθρώπινου Δυναμικού & Αποδοχών της Τράπεζας]. H παρεχόμενη εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου θα ισχύει για 24 μήνες από την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

2. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία

Την ανάκληση των εξουσιοδοτήσεων που είχαν χορηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 (β) του Ν. 4548/2018 δυνάμει της (i) από 7.07.2021 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, όπως αυτή ισχύει μετά την από 15.09.2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και (ii) της από 5.07.2022 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία χορήγησε νέα εξουσία προς το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει των προαναφερθεισών διατάξεων του Ν. 4548/2018, προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να δύναται να αποφασίζει, με την προβλεπόμενη στο νόμο απαρτία και πλειοψηφία την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ονομαστικό ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τα €150.000.000 (μετοχικό κεφάλαιο) έχοντας παράλληλα τη δυνατότητα περιορισμού ή αποκλεισμού (κατάργησης) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

Η ως άνω εξουσία θα δύναται να ασκηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο με τους κατωτέρω περιορισμούς:

(α) με σκοπό την άντληση νέων κεφαλαίων ποσού έως €300.000.000, με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, καθορίζοντας τους ειδικότερους όρους και το χρονοδιάγραμμα της αύξησης με τη σχετική απόφασή του σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4548/2018, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της δομής της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, του τρόπου, της διαδικασίας και της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, της ιδιότητας των επενδυτών που θα δικαιούνται να συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, των κριτηρίων κατανομής μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών στην Ελλάδα ή/και στην αλλοδαπή, καθώς και να αποφασίζει τη σύναψη των πάσης φύσεως συμβάσεων ή συμφωνιών με αλλοδαπές ή/και με ημεδαπές διαμεσολαβούσες, διοργανώτριες, συντονίστριες ή διαχειρίστριες τράπεζες ή/και λοιπές επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή/και νέους επενδυτές , και, γενικότερα, να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη, αναγκαία ή σκόπιμη πράξη, ενέργεια ή δικαιοπραξία για την υλοποίηση της αύξησης, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού της Τράπεζας, και

(β) με σκοπό την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της Τράπεζας (συμπεριλαμβανομένου και αυτού της έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο), κατά ονομαστικό ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά το ποσό των €500.000, προς το σκοπό απόδοσης των νέων μετοχών στους οικείους δικαιούχους βάσει του εγκριθέντος υπό το προηγούμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών σε στελέχη της Τράπεζας και εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου .

Οι ως άνω εξουσιοδοτήσεις που δίδονται με σκοπό να διευκολύνουν την ταχύτερη δυνατή και ευέλικτη άντληση κεφαλαίων από την Τράπεζα στο μέλλον, θα ισχύουν μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2026 και θα δύνανται να ασκηθούν με εφάπαξ ή με περισσότερες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου/αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 3. Έλαβε γνώση της ανακοίνωσης εκλογής μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018.