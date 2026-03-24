H QatarEnergy επικαλείται ανωτέρα βία στις προμήθειες LNG - Ποιες χώρες επηρεάζονται

Σύμφωνα με το Reuters, τα συμβόλαια που επηρεάζονται περιλαμβάνουν προμήθειες προς πελάτες στην Ιταλία, το Βέλγιο, τη Νότια Κορέα και την Κίνα.

Στην κήρυξη κατάστασης ανωτέρας βίας αναφορικά με τις προμήθειες υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), η οποία επηρεάζει μέρος μακροχρόνιων συμβολαίων της, προχώρησε την Τρίτη η QatarEnergy, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Δυτική Ασία αρχίζουν να διαταράσσουν τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές.

Σύμφωνα με το Reuters, τα συμβόλαια που επηρεάζονται περιλαμβάνουν προμήθειες προς πελάτες στην Ιταλία, το Βέλγιο, τη Νότια Κορέα και την Κίνα.

Σημειώνεται πως την περασμένη εβδομάδα, ο διευθύνων σύμβουλος της QatarEnergy, Σαάντ αλ-Καάμπι, δήλωσε ότι ιρανική επίθεση στην εγκατάσταση φυσικού αερίου Ras Laffan κατέστρεψε περίπου το 17% της εξαγωγικής ικανότητας LNG της χώρας.

Η ζημιά εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε απώλειες εσόδων ύψους 20 δισ. δολαρίων ετησίως και δημιουργεί κινδύνους για τον εφοδιασμό σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Ασία.

Ο αλ-Καάμπι δήλωσε στο Reuters ότι δύο από τις 14 μονάδες υγροποίησης LNG του Κατάρ και μία από τις δύο εγκαταστάσεις μετατροπής φυσικού αερίου σε υγρό (gas-to-liquids) υπέστησαν ζημιές από τις επιθέσεις. Οι επισκευές αναμένεται να διαρκέσουν τρία έως πέντε έτη, θέτοντας εκτός λειτουργίας παραγωγή 12,8 εκατ. τόνων LNG ετησίως.