Γιατί ο πόλεμος στο Ιράν «βολεύει» το αφεντικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Το σοκ του εφοδιασμού που προκαλεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, δίνει «χείρα βοηθείας» στην Ineos του Τζιμ Ράτκλιφ.

Τα τελευταία χρόνια η Ineos -η αυτοκρατορία χημικών του δισεκατομμυριούχου Τζιμ Ράτκλιφ και διάσημου CEO της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ- δέχεται ισχυρές πιέσεις από την έκταση που έχει λάβει το χρέος της, το οποίο πλέον φτάνει τα 15,5 δισ. ευρώ, ωστόσο αυτές φαίνεται να μειώνονται καθώς οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι τα κέρδη της εταιρείας θα ωφεληθούν από τις διαταραχές που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στο Ιράν στον εφοδιασμό πετροχημικών.

Τα ομόλογα της Ineos Group Holdings, του βραχίονα του ομίλου που παράγει πετροχημικά, αυξήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, μετά το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, που ώθησε τις τιμές των προϊόντων της απότομα υψηλότερα και διέκοψε την προσφορά νάφθας - μιας βασικής πρώτης ύλης για τα πετροχημικά προϊόντα - ωθώντας ορισμένες εταιρείες στην Ασία να μειώσουν την παραγωγή. Αναλυτές και επενδυτές τονίζουν ότι η Ineos πρόκειται να επωφεληθεί από την υψηλότερη ζήτηση και τα περιθώρια κέρδους. Η εταιρεία αρνήθηκε να σχολιάσει, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Η εταιρεία του Τζιμ Ράτκλιφ, έχει δεχθεί πιέσεις τους τελευταίους μήνες, καθώς η αυξανόμενη προσφορά από Κινέζους ανταγωνιστές μείωσε τις τιμές. Οι τιμές των ομολόγων είχαν υποχωρήσει στα τέλη Οκτωβρίου σε σχεδόν ή κάτω από τα 80 σεντς ανά ευρώ, ένα επίπεδο που πολλοί επενδυτές θεωρούν ότι σηματοδοτεί οικονομική δυσπραγία.

Στην αρχή του έτους η Ineos δέχθηκε ένα «δώρο» από την ΕΕ, όταν οι αρχές υποσχέθηκαν να περιορίσουν τις κινεζικές εισαγωγές. Τώρα, η Ineos Group Holdings δέχεται ακόμη ένα από την αναταραχή στην αλυσίδα εφοδιασμού που προκλήθηκε από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Τα ομόλογα της Ineos Group Holdings που λήγουν τον Απρίλιο του 2029 αυξήθηκαν στα 93,3 σεντς, από το χαμηλό των 82,6 σεντς φέτος. Τα περισσότερα από τα υπόλοιπα διαπραγματεύονται πλέον πολύ πάνω από τα προβληματικά επίπεδα.

Οι ασιατικές χημικές εταιρείες έχουν πληγεί ιδιαίτερα σκληρά από τη διακοπή του εφοδιασμού καυσίμων και πρώτων υλών, σύμφωνα με έκθεση του Bloomberg NEF. Περίπου το ένα τρίτο του παγκόσμιου εμπορίου νάφθας διέρχεται από το Στενό του Ορμούζ, με το μεγαλύτερο μέρος αυτών των όγκων να πηγαίνει στην Ασία. Αντιθέτως, η Ευρώπη προμηθεύεται το μεγαλύτερο μέρος των πρώτων υλών της από εγχώρια διυλιστήρια και τα περιθώρια κέρδους εκεί αρχίζουν να ανακάμπτουν από το αρχικό σοκ.

Οι δραστηριότητες της Ineos στη Βόρεια Αμερική αναμένεται επίσης να ωφεληθούν περισσότερο από την αναταραχή. Τα κόστη δεν έχουν αλλάξει ιδιαίτερα χάρη στη σχετικά χαμηλή τιμή του αμερικανικού αιθανίου, μιας άλλης πρώτης ύλης, ενώ τα κέρδη επωφελούνται από την παγκόσμια αύξηση των περιθωρίων κέρδους που αντανακλά τις υψηλότερες τιμές νάφθας, δήλωσε ο Τίμοθι Ρίμιντον, ανώτερος αναλυτής πιστώσεων της Bloomberg Intelligence. Η Ineos Group Holdings αναμένεται να «ενισχύσει σημαντικά τα κέρδη της από την αναστάτωση στις αγορές ολεφινών και πολυολεφινών», ανέφερε σε σημείωμα, εκτιμώντας ότι τα κέρδη της που συνδέονται με τις ΗΠΑ αντιπροσώπευαν περίπου το 80% των EBITDA το 2025.

Ωστόσο, άλλα τμήματα της εταιρείας παραμένουν υπό πίεση. Ορισμένα ομόλογα του τμήματος Ineos Quattro, το οποίο είναι περισσότερο γνωστό για την πετροχημική του δραστηριότητα Styrolution με έδρα τη Γερμανία, διαπραγματεύονται γύρω στο όριο των 80 σεντς. Οι αναλυτές πιστεύουν ότι οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του πολέμου θα μπορούσαν να αυξήσουν τις τιμές των προϊόντων και στην Ευρώπη.

Οι ευρωπαϊκές εταιρείες χημικών αντιμετωπίζουν δυσκολίες τα τελευταία χρόνια, καθώς αντιμετωπίζουν τη μείωση της ζήτησης, το υψηλό κόστος και τον ανταγωνισμό από τις εισαγωγές, ιδίως από την Κίνα. Ο Ράτκλιφ προειδοποίησε τον περασμένο Οκτώβριο ότι αυτές οι αντιξοότητες αποτελούν υπαρξιακή απειλή για τον κλάδο.