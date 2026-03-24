Premia Properties: Σε δανεισμό και επενδύσεις τα 150 εκατ. του ομολόγου - Η «ακτινογραφία» της ΑΕΕΑΠ

Από 31/03 έως 02/04 η δημόσια προσφορά, «ντεμπούτο» στο ΧΑ στις 9 Απριλίου. Η «εικόνα» της ΑΕΕΑΠ και η στρατηγική για τη συνέχεια. Τι αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Από την επόμενη Τρίτη 31 Μαρτίου έως και την Πέμπτη 2 Απριλίου, όπως προ ημερών είχε προαναγγείλει το insider.gr, θα πραγματοποιηθεί η δημόσια προσφορά της Premia Properties αναφορικά με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικού ποσού 150 εκατ. (με ελάχιστο ποσό 105 εκατ.), διάρκειας 7 ετών, με την έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. να υπολογίζεται για τις 9 Απριλίου. Η ανακοίνωση του εύρους απόδοσης έχει προγραμματιστεί για τις 30 Μαρτίου.

Όπως αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ποσό 100 εκατ. θα κατευθυνθεί σε αποπληρωμή δανεισμού και το υπόλοιπο σε επενδύσεις, όπως είχε αποκαλύψει το insider.gr.

Που θα πάνε τα 145 εκατ. ευρώ

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, τα συνολικά αντληθησόμενα κεφάλαια που θα προκύψουν από την έκδοση, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της έκδοσης, θα ανέλθουν σε 150 εκατ. Οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε έως 5 εκατ. (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. όπου προβλέπεται) και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθησόμενα κεφάλαια. Ως εκ τούτου, τα καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της έκδοσης, θα ανέλθουν σε 145 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν ως ακολούθως:

(Α) Ποσό 100 εκατ., για την πλήρη αποπληρωμή του Κοινού Ομολογιακού Δανείου 2022, μέσω άσκησης δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης (call option), πριν από την 31.07.2026.

(Β) Ποσό 38 εκατ. θα διατεθεί εντός 24 μηνών για επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία (είτε προσθήκες/βελτιώσεις/ανακαινίσεις σε υφιστάμενα κτίρια, είτε επενδύσεις σε υπό ανάπτυξη και νέα ακίνητα), δικαιώματα, μετοχές ή μερίδια σε ακίνητη περιουσία, σύμφωνα με την επενδυτική στρατηγική της Εταιρείας, περιλαμβανομένης της πληρωμής δανειακών υποχρεώσεων που τυχόν υφίστανται και συνδέονται με τις εν λόγω επενδύσεις κατά τον χρόνο ολοκλήρωσής τους συμπεριλαμβανομένων και πιστούμενων τιμημάτων για πραγματοποιηθείσες επενδύσεις.

(Γ) Ποσό 7 εκατ. θα διατεθεί εντός 24 μηνών για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών του Ομίλου σε κεφάλαιο κίνησης.

Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του Ομολογιακού Δανείου, τα συνολικά καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια θα διατεθούν κατά προτεραιότητα για τον υπό (Α) ανωτέρω αναφερόμενο σκοπό και μέχρι πλήρους εξάντλησης του εκεί προβλεπόμενου ποσού και στη συνέχεια για τον υπό (Β) ανωτέρω αναφερόμενο σκοπό και μέχρι εξαντλήσεως των εκεί προβλεπόμενων ποσών. Εφόσον, κατόπιν της ανωτέρω διάθεσης, εξακολουθούν να υπολείπονται αντληθησόμενα κεφάλαια, αυτά θα χρησιμοποιηθούν μέχρι εξαντλήσεως για τον υπό (Γ) ανωτέρω αναφερόμενους σκοπό. Κεφάλαια τα οποία δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την υπό (Β) χρήση, θα δύναται να χρησιμοποιηθούν, κατόπιν σχετικής απόφασης του Δ.Σ. της Εταιρείας, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέχρι την Ημερομηνία Αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου - σύμφωνα με την υπό (Γ) χρήση. Διευκρινίζεται ότι τα κεφάλαια για επενδύσεις και για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης θα χρησιμοποιηθούν είτε από την Εταιρεία ή/και από θυγατρικές του Ομίλου ή/και άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή/και εταιρείες του Ομίλου, μέσω αύξησης κεφαλαίου ή μέσω ενδοομιλικού δανεισμού.

Μετά τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης και του Επιτοκίου, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα καθορίσουν το ύψος της Έκδοσης και στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των Ομολογιών στους επενδυτές, ως εξής:

• ποσοστό τουλάχιστον 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι τουλάχιστον 45.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 150.000 Ομολογιών) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και

• ποσοστό έως και 70% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι, έως και 105.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 150.000 Ομολογιών) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών.

Η αξία των ακινήτων της ΑΕΕΑΠ και το μετοχολόγιο

Όπως αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο, η ΑΕΕΑΠ διαθέτει 65 επενδυτικά ακίνητα κατά την 31.12.2025 συνολικής εκτιμηθείσας αξίας €626,36 εκατ. Ο Όμιλος συμμετέχει επίσης σε κοινοπραξίες, οι οποίες ανέρχονται συνολικά σε €31,25 εκατ. κατά την 31.12.2025. Περαιτέρω, μέσω της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας JPA, δυνάμει της Σύμβασης ΣΔΙΤ (Partnership Agreement) μεταξύ της JPA με την «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» ο Όμιλος διαχειρίζεται τη λειτουργία και συντήρηση 10 σχολικών μονάδων στην Περιφέρεια Αττικής για 27 έτη (έως το 2041).

Τα συνολικά Ετησιοποιημένα Μισθώματα της 31.12.2025 δυνάμει των μισθωτικών συμβάσεων του Ομίλου ανέρχονται σε περίπου €35,41 εκατ. ενώ την 31.12.2024 σε περίπου €29,57 εκατ., ενώ η απόδοση κυμαίνεται σε 7,0% και η Πληρότητα σε 99,7%. Επιπλέον, τα έσοδα από μισθώματα αντιπροσωπεύουν περίπου το 87,4% των συνολικών εσόδων του Ομίλου για την χρήση 01.01-31.12.2025. H σταθμισμένη μέση υπολειπόμενη διάρκεια μισθωτικών συμβάσεων του Ομίλου ( «WAULT») ανέρχεται σε 10,76 έτη κατά την 31.12.2025. Λαμβάνοντας υπόψη την μίσθωση που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2026 και αφορά το ακίνητο που βρίσκεται στην Ελευσίνα, Π.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου με μισθωτή την εταιρεία «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. Α.Ε.», τα συνολικά Ετησιοποιημένα Μισθώματα ανέρχονται στο ποσό των €37,45 εκατ., η σταθμισμένη μέση υπολειπόμενη διάρκεια μισθωτικών συμβάσεων του Ομίλου («WAULT») ανέρχεται σε 10,51 έτη, ενώ η απόδοση στο 7,1%. Αναφορικά με την προέλευση των Ετησιοποιημένων Μισθωμάτων, κατά την 31.12.2025, το 38% προέρχεται από ξενοδοχεία, το 23% από ακίνητα εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics centre), το 14% από ακίνητα γραφείων, το 7% από βιομηχανικά ακίνητα, το 5% από ακίνητα κοινωνικού χαρακτήρα (σχολεία), το 8% από εξυπηρετούμενα διαμερίσματα, και το 5% από εμπορικά ακίνητα (big boxes).

Τα επενδυτικά ακίνητα του Ομίλου (μισθωμένα και μη), τα οποία εμπίπτουν στον κλάδο των ξενοδοχείων αναλογούν στο 37% της συνολικής αξίας αποτίμησης του Χαρτοφυλακίου ακινήτων με ημερομηνία 31.12.2025, και αντίστοιχα στον κλάδο των logistics στο 23%.

Σύμφωνα με τον επιχειρηματικό του σχεδιασμό, ο Όμιλος σκοπεύει να συνεχίσει την επενδυτική του δραστηριότητα σε υφιστάμενους κλάδους, με έμφαση στα ξενοδοχεία και τα εξυπηρετούμενα διαμερίσματα (φοιτητικές κατοικίες), ενώ προτίθεται να εξετάσει επιλεκτικά την είσοδο του σε νέες κατηγορίες, αποσκοπώντας, μεταξύ άλλων, και στην ενίσχυση της διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου του ως προς τη χρήση των ακινήτων.

Επιπλέον, ο Όμιλος εξακολουθεί να εστιάζει σε ακίνητα εισοδήματος ενώ κατά περίπτωση εξετάζει τη συμμετοχή σε έργα ανάπτυξης (re-development), προκειμένου να επιτευχθούν αυξημένες αποδόσεις και υπεραξίες. Πιο αναλυτικά, τον Φεβρουάριο του 2026 ο Όμιλος υπέγραψε νέο συμβόλαιο μίσθωσης και αφορά το ακίνητο που βρίσκεται στην Ελευσίνα, Π.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου με μισθωτή την εταιρεία «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. Α.Ε.». Λαμβανομένου υπόψη του νέου συμβολαίου, τα συνολικά Ετησιοποιημένα Μισθώματα ανέρχονται στο ποσό των €37,45 εκατ., η σταθμισμένη μέση υπολειπόμενη διάρκεια μισθωτικών συμβάσεων του Ομίλου («WAULT») ανέρχεται σε 10,51 έτη, ενώ η απόδοση στο 7,1%.

Οι βασικοί μέτοχοι του Εκδότη, ήτοι μέτοχοι με ποσοστό >5% των δικαιωμάτων ψήφου, με βάση το μετοχολόγιο της Εταιρείας με ημερομηνία 19.03.2026, είναι: (α) Sterner Stenhus Greece AB, κάτοχος 42.264.824 μετοχών (ήτοι, 33,41% του συνόλου των μετοχών), (β) Fastighets AB Balder, κάτοχος 24.854.750 μετοχών (ήτοι, 19,65% του συνόλου των μετοχών), (γ) Νequiter Invest AB, κάτοχος 9.574.000 μετοχών (ήτοι, 7,57% του συνόλου των μετοχών), (δ) NLTG HH ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ Α.Ε., κάτοχος 9.191.177 μετοχών (ήτοι, 7,27% του συνόλου των μετοχών), (ε) NOE Μεταλλικαί Κατασκευαί A.E. κάτοχος 6.930.505 μετοχών (ήτοι, 5,48% του συνόλου των μετοχών). Επιπλέον μέτοχοι του Εκδότη είναι η Airtours Resort Ownership Espana S.L.U., κάτοχος 4.230.769 μετοχών (ήτοι, 3,34% του συνόλου των μετοχών),και η Elias Tsiklos Holdings Ltd κάτοχος 1.703.300 μετοχών (ήτοι, 1,35% του συνόλου των μετοχών).