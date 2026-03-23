Nτεμπούτο για το πρώτο «Σκλαβενίτης Food to Go» στο Σύνταγμα

Το πρώτο “ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Food to Go” που θα αρχίσει πιλοτικά τη λειτουργία του στις 26 Μαρτίου βρίσκεται στο Σύνταγμα.

Ένα νέο μοντέλο καταστημάτων, σχεδιασμένο για τον σύγχρονο τόπο ζωής με την ονομασία “Σκλαβενίτης Food to Go” φέρνει στην αγορά ο leader του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων.

Σύμφωνα με πηγές κοντά στην εταιρεία, τα καταστήματα θα λειτουργούν Δευτέρα με Παρασκευή 08:00 – 21.00 και το Σάββατο 08:00 – 20:00.

Στα “Σκλαβενίτης Food to Go” οι πελάτες θα έχουν τη δυνατότητα να βρουν ποικιλία έτοιμων γευμάτων καθώς και σαλάτες, σάντουιτς, παγωτά, επιδόρπια, όλα σε ατομικές συσκευασίες, άριστης ποιότητας και σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές.

Με κύρια προτεραιότητα τη συνεχή αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των Πελατών, η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει την πρόθεση της Σκλαβενίτης να δώσει έμφαση και να αναπτύξει τον τομέα των έτοιμων γευμάτων, ο οποίος αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής της τα τελευταία χρόνια, τονίζουν οι ίδιοι κύκλοι.