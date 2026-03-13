Εθνική Τράπεζα: Στις 12 Ιουνίου η καταβολή του μερίσματος

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των ανωτέρω ημερομηνιών, κατόπιν σχετικής έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού.

Σε συνέχεια της από 4 Φεβρουαρίου 2025 ανακοίνωσης, η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για το επικαιροποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο 2026, σύμφωνα με τις παρακάτω αναφερόμενες ημερομηνίες:

Οικονομικό Ημερολόγιο 202630 Απριλίου 2026: Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

8 Μαΐου 2026: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α’ τριμήνου 2026

5 Ιουνίου 2026: Ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος*

8 Ιουνίου 2026: Προσδιορισμός Δικαιούχων Μερίσματος Χρήσης 2025*

12 Ιουνίου 2026: Καταβολή του Μερίσματος στους Δικαιούχους*

30 Ιουλίου 2026: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α’ εξαμήνου 2026

5 Νοεμβρίου 2026: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2026

* Οι ανωτέρω αναφερθείσες ημερομηνίες σχετικά με τη διανομή μερίσματος τελούν υπό την αίρεση της έγκρισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, κατόπιν σχετικής πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και έγκρισης από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των ανωτέρω ημερομηνιών, κατόπιν σχετικής έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού.