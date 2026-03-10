Tax & Labour | Εργασιακά

ΔΥΠΑ: Προσωρινά τεχνικά προβλήματα στην πλατφόρμα για το voucher των 750 ευρώ

Σε ενημέρωση για τα προβλήματα που παρατηρούνται στην πλατφόρμα που αφορά τη νέα δράση κατάρτισης εργαζομένων, προέβη η ΔΥΠΑ.

Όπως αναφέρει, «λόγω της πολύ μεγάλης επισκεψιμότητας που καταγράφεται από την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων παρατηρούνται προσωρινά τεχνικά προβλήματα στην πλατφόρμα».

'Οπως επισημαίνει, «οι τεχνικές ομάδες εργάζονται ήδη για την άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας.

Η ΔΥΠΑ θα διασφαλίσει ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν επαρκή χρόνο για την υποβολή της αίτησής τους χωρίς να θιγεί κανείς από τη σημερινή καθυστέρηση. Θα υπάρξει νέα ενημέρωση σύντομα».

Εναλλακτικά μπορείτε να υποβάλλεται αίτηση:

Μέσω gov.gr ακολουθώντας τη διαδρομή:

Αρχική / Εκπαίδευση /Κατάρτιση Εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων /Εργαζόμενων για κατάρτιση σε προγράμματα για αναβάθμιση δεξιοτήτων σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού

Μέσω ΠΣ voucher:

https://app.cloud.voucher.gov.gr/oaed-sub2i/beneficiary/app-form/front

