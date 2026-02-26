Μοιρασμένα πρόσημα στη Wall Street μετά από Nvidia και Salesforce

Στο ταμπλό, η μετοχή της Nvidia αποδυναμώνεται 3,07% παρά το γεγονός πως ανακοίνωσε κέρδη και έσοδα που ξεπέρασαν τις προσδοκίες για το δ' τρίμηνο.

Με μεικτά πρόσημα κινούνται οι δείκτες στη Wall Street την Πέμπτη καθώς οι επενδυτές επεξεργάζονται τα αποτελέσματα της Nvidia και της Wall Street που δημοσιεύθηκαν χθες μετά το «καμπανάκι».

Ειδικότερα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται 0,37% στις 49.672 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 υποχωρεί 0,33% στις 6.992 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq σημειώνει πτώση 0,77% στις 22.974 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Nvidia αποδυναμώνεται 3,07% παρά το γεγονός πως ανακοίνωσε κέρδη και έσοδα που ξεπέρασαν τις προσδοκίες για το δ' τρίμηνο. Ειδικότερα, τα έσοδα ανήλθαν στα 68,13 δισ. δολάρια αυξημένα κατά 73% από 39,3 δισ. δολάρια ένα χρόνο πριν, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις για 66,2 δισ. δολάρια. Τα καθαρά κέρδη της Nvidia σχεδόν διπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 43 δισ. δολάρια, ή 1,76 δολάρια ανά μετοχή, από 31,9 δισ. δολάρια, ή 1,30 δολάρια ανά μετοχή, κατά το ίδιο τρίμηνο πέρυσι.

Από την άλλη, κέρδη 2,15% καταγράφει η μετοχή της Salesforce καθώς ανακοίνωσε αύξηση 12% στα έσοδα σε ετήσια βάση για το δ' τρίμηνο στα 11,2 δισ. δολάρια και καθαρά κέρδη που άγγιξαν τα 1,94 δισ. δολάρια από 1,71 δισ. δολάρια πέρυσι.

Στα μάκρο της ημέρας, οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας αυξήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, ενώ το ποσοστό της ανεργίας παρέμεινε σταθερό τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας.

Ειδικότερα, οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 4.000 στις 212.000 για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 21 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας. Σε έρευνα του Reuters, οι οικονομολόγοι ανέμεναν ότι θα ανέρχονταν στις 215.000 συνολικά.