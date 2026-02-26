Πολιτική | Ελλάδα

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Απορρίφθηκε το αίτημα της αντιπολίτευσης για συνέχιση των εργασιών

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Απορρίφθηκε το αίτημα της αντιπολίτευσης για συνέχιση των εργασιών
Απορρίφθηκε, με ψήφους 17 έναντι 13, αίτημα των βουλευτών της αντιπολίτευσης.

Απορρίφθηκε, με ψήφους 17 έναντι 13, αίτημα των βουλευτών της αντιπολίτευσης για συνέχιση των εργασιών της Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να υπάρξει κατ' αντιπαράσταση εξέταση μαρτύρων και κλήση νέων, και εν αναμονή ενδεχόμενης νέας δικογραφίας λόγω συνεχιζόμενων ερευνών της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Από την πλευρά της κυβερνητικής πλειοψηφίας, ο βουλευτής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης είπε πως, «με δεδομένο ότι υπάρχει η δυνατότητα και από τον OLAF και από την ελληνική και την ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη να διερευνήσει, εάν προκύψουν νέα στοιχεία, δεν συναινούμε στη συνέχιση των εργασιών της Επιτροπής, απλά και μόνο γιατί τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ελλείψει άλλου πολιτικού λόγου, θέλουν να συντηρήσουν μία σκανδαλολογία στην επικαιρότητα».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Debate με τον Άδωνι ζητάει η Καρυστιανού - Περιμένει Αλέξη ο Ραγκούσης - Επιμένει για ψήφισμα στο Συνέδριο ο Δούκας

ΕΣΠΑ: Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν θέλησαν την «Εξωστρέφεια»

To μισθολογικό χάσμα αντρών - γυναικών ανοίγει την «ψαλίδα» και στις συντάξεις τους

tags:
ΟΠΕΚΕΠΕ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider