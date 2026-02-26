Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Απορρίφθηκε το αίτημα της αντιπολίτευσης για συνέχιση των εργασιών

Απορρίφθηκε, με ψήφους 17 έναντι 13, αίτημα των βουλευτών της αντιπολίτευσης.

Απορρίφθηκε, με ψήφους 17 έναντι 13, αίτημα των βουλευτών της αντιπολίτευσης για συνέχιση των εργασιών της Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να υπάρξει κατ' αντιπαράσταση εξέταση μαρτύρων και κλήση νέων, και εν αναμονή ενδεχόμενης νέας δικογραφίας λόγω συνεχιζόμενων ερευνών της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Από την πλευρά της κυβερνητικής πλειοψηφίας, ο βουλευτής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης είπε πως, «με δεδομένο ότι υπάρχει η δυνατότητα και από τον OLAF και από την ελληνική και την ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη να διερευνήσει, εάν προκύψουν νέα στοιχεία, δεν συναινούμε στη συνέχιση των εργασιών της Επιτροπής, απλά και μόνο γιατί τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ελλείψει άλλου πολιτικού λόγου, θέλουν να συντηρήσουν μία σκανδαλολογία στην επικαιρότητα».