Με ρυθμό 2,2% η ανάπτυξη των ΗΠΑ το 2025

Επιβραδύνθηκε η οικονομική ανάπτυξη στις ΗΠΑ προς το τέλος του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή, κάτι που θα μπορούσε να ωθήσει την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) να προχωρήσει σε μείωση επιτοκίων.

Ειδικότερα, το ΑΕΠ αναπτύχθηκε με ρυθμό μόλις 1,4% σε ετήσια βάση σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εμπορίου που είναι προσαρμοσμένα για εποχικότητα και πληθωρισμό. Σε έρευνα του Dow Jones οι οικονομολόγοι ανέμεναν ανάπτυξη 2,5%.

Για το σύνολο του 2025, η αμερικανική οικονομία «έτρεξε» με ρυθμό 2,2% χαμηλότερα από 2,8% που είχε καταγράψει το 2024.

Λίγο πριν την δημοσίευση των στοιχείων, ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι τα στοιχεία για την ανάπτυξη του ΑΕΠ αναμένονται ήπια, κατηγορώντας το κυβερνητικό shutdown που τελείωσε τον Νοέμβριο.

«Το shutdown της κυβέρνησης από τους Δημοκρατικούς κόστισε στις ΗΠΑ τουλάχιστον δύο μονάδες του ΑΕΠ. Γι' αυτό το κάνουν ξανά, σε μικρότερη κλίμακα. Όχι άλλο shutwdown!. Επίσης, χαμηλότερα επιτόκια. Ο «Too Late» Πάουελ είναι ο χειρότερος!».



