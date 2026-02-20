Optima: Αυξάνει στα €9,66 την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Τρ. Πειραιώς

Βασικός καταλύτης για τη μετοχή παραμένει το Capital Markets Day στις 5 Μαρτίου 2026 στο Λονδίνο, όπου η διοίκηση θα παρουσιάσει το επιχειρηματικό πλάνο 2026-2029, συμπεριλαμβανομένου του στρατηγικού οδικού χάρτη για την Εθνική Ασφαλιστική.

Στα 9,66 ευρώ, από 7,50 ευρώ προηγουμένως, αυξάνουν την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Τρ. Πειραιώς οι αναλυτές της Optima, διατηρώντας αμετάβλητη τη σύσταση «buy».

Όπως επισημαίνουν, ο βασικός καταλύτης για τη μετοχή παραμένει το Capital Markets Day στις 5 Μαρτίου 2026 στο Λονδίνο, όπου η διοίκηση θα παρουσιάσει το επιχειρηματικό πλάνο 2026-2029, συμπεριλαμβανομένου του στρατηγικού οδικού χάρτη για την Εθνική Ασφαλιστική.

Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα που θα ανακοινώσει στις 26 Φεβρουαρίου η Τρ. Πειραιώς, οι αναλυτές της Optima αναμένουν σταθερά καθαρά έσοδα από τόκους (NII) ύψους €475 εκατ. στο δ’ τρίμηνο, ενώ τα έσοδα από προμήθειες εκτιμάται ότι θα αυξηθούν στα €180 εκατ. (+10% σε τριμηνιαία βάση, +8% σε ετήσια).

Τα καθαρά κέρδη εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 252 εκατ. ευρώ, ελαφρώς υψηλότερα από τις μέσες εκτιμήσεις (€247 εκατ.) ενώ η Optima αναμένει πως για το σύνολο του 2025 η Τρ. Πειραιώς θα εμφανίσει κέρδη ανά μετοχή ύψους 0,81 ευρώ.

«Το επενδυτικό ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο νέο επιχειρηματικό πλάνο, με έμφαση στη στρατηγική πιστωτικής ανάπτυξης και στη σταδιακή συνεισφορά καθαρών κερδών από την Εθνική Ασφαλιστική» σημειώνουν μεταξύ άλλων οι αναλυτές της Optima. Χαρακτηρίζουν ως ελκυστική την αποτίμηση τη μετοχής της Τρ. Πειραιώς, που σε όρους P/E διαπραγματεύεται με discount 14% έναντι του ευρωπαϊκού κλάδου, ενώ αναμένουν διατήρηση του payout ratio στο 50%.