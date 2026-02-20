Στο 2,9% ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο - Σε υψηλό σχεδόν έτους ο δομικός PCE

Ο «πυρήνας», που δεν περιλαμβάνει τις περιλαμβάνει τρόφιμα και ενέργεια, επιταχύνθηκε 3% σε ετήσια βάση σε υψηλό σχεδόν έτους

Πάτησε γκάζι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο με άνοδο 2,9% το 2025, με τη Fed να έχει να κάνει αρκετή δουλειά για να επαναφέρει την κρίση του κόστους ζωής στα προ-πανδημίας χαμηλά επίπεδα.

Ο δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) αναρριχήθηκε 0,4% σε μηνιαία βάση (από 2,8% τον Νοέμβριο). Η Fed προσπαθεί εδώ και μερικά χρόνια να φέρει τον ρυθμό πληθωρισμού στο 2%.

Ο δομικός πληθωρισμός ή «πυρήνας» (core PCE), που δεν περιλαμβάνει τις περιλαμβάνει τις ευμετάβλητες τιμές σε τρόφιμα και ενέργεια, επιταχύνθηκε 3% σε ετήσια βάση σε υψηλό σχεδόν έτους και κατά 0,4% τον Δεκέμβριο (από 2,8% τον Νοέμβριο).

Οι εξαγωγές μειώθηκαν 0,9% μετά από αύξηση 9,6% στο τρίτο τρίμηνο, τα εισοδήματα αυξήθηκαν κατά 0,3% ενώ το ΑΕΠ το 2025 έτρεξε με +1,4% το δ' τρίμηνο και +2,2% ετησίως.