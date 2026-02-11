Public για Γ. Γεράρδο: Συνέβαλε ουσιαστικά στη διαμόρφωση του σύγχρονου λιανεμπορίου στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Τα Public με θλίψη αποχαιρετούν τον Γιώργο Γεράρδο, «έναν επιχειρηματία που συνέβαλε ουσιαστικά στη διαμόρφωση του σύγχρονου λιανεμπορίου στην Ελλάδα».

Τα Public με θλίψη αποχαιρετούν τον Γιώργο Γεράρδο, «έναν επιχειρηματία που συνέβαλε ουσιαστικά στη διαμόρφωση του σύγχρονου λιανεμπορίου στην Ελλάδα», όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

«Με συνέπεια, στρατηγική προσήλωση και ξεκάθαρο επιχειρηματικό όραμα, άφησε το αποτύπωμά του στον κλάδο, δημιουργώντας έναν οργανισμό με ισχυρή και διαχρονική παρουσία στην ελληνική αγορά.

Η συμβολή του στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού οικοσυστήματος και στη διαμόρφωση ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος συνέβαλε στη συνολική εξέλιξη του κλάδου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, η διοίκηση και οι άνθρωποι των Public εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια καθώς και σε όλους τους ανθρώπους της ομάδας του Πλαισίου» αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

