Μασούτης: Αναβαθμίζεται ο Θ. Γεροστεργιούδης - Αναλαμβάνει καθήκοντα CEO

Σημαντικές διοικητικές αλλαγές σε μια κομβική στιγμή για τη βορειοελλαδίτικη αλυσίδα σούπερ μάρκετ.

Καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου στη βορειοελλαδίτικη αλυσίδα σούπερ μάρκετ Διαμαντής Μασούτης αναλαμβάνει ο Θεόδωρος Γεροστεργιούδης, με τον Γιάννη Μασούτη να παραμένει στη θέση του προέδρου.

Η εν λόγω αλλαγή στη διοικητική πυραμίδα ενός από τους μεγαλύτερους λιανεμπορικούς ομίλους της χώρας έγινε γνωστή στο ΓΕΜΗ, όπου καταχωρήθηκε το από 09/02/2026 Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Ειδικότερα, το νέο ΔΣ ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του έως 15/04/2027, ως εξής:

Ιωάννης Μασούτης του Διαμαντή ως Πρόεδρος Θεόδωρος Γεροστεργιούδης του Ιωάννη ως Διευθύνων Σύμβουλος Μενέλαος Μπουφίδης του Χρήστου ως Μέλος ΔΣ

Η τοποθέτηση του κ. Γεροστεργιούδη στη θέση του CEO συνιστά μια σημαντική αναβάθμιση του ρόλου του στη βορειοελλαδίτικη αλυσίδα, καθώς μέχρι πρότινος ασκούσε καθήκοντα Γενικού Διευθυντή.

Η αναβάθμιση του κ. Γεροστεργιούδη έρχεται σε μια κομβική στιγμή για τη Μασούτης, η οποία ολοκληρώνει την εξαγορά της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός και την απόκτηση της Kontzoglou Distribution.

Συμπληρώνοντας εφέτος 50 χρόνια από την ίδρυσή της, η Δ. Μασούτης θεωρείται ένας από τους κορυφαίους λιανεμπορικούς ομίλους της χώρας με κύκλο εργασιών άνω των 1,1 δισ. ευρώ, διαθέτοντας κοντά στα 400 καταστήματα και απασχολώντας περί τις 13.000 άτομα προσωπικό.

Συγκαταλέγεται ήδη στις πιο εμβληματικές εταιρείες με ρίζες στον Βορρά, ενώ η ταχύτατη ανάπτυξή της στο πέρασμα των ετών την ανέδειξε σε «ρυθμιστή» των εξελίξεων στον κλάδο των σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα.