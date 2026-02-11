Πέθανε ο Γιώργος Γεράρδος, ιδρυτής της αλυσίδας Πλαίσιο - Η επιχειρηματική διαδρομή του

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 80 ετών άφησε ο Γιώργος Γεράρδος, ιδρυτής της εταιρείας Πλαίσιο.

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 80 ετών άφησε ο Γιώργος Γεράρδος, ιδρυτής της εταιρείας Πλαίσιο.

Ο ιδρυτής της εταιρείας που πρωταγωνιστεί στην ελληνική αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών συνέδεσε το όνομά του με την τεχνολογία και την καινοτομία, αφήνοντας πίσω του μια παρακαταθήκη που άλλαξε για πάντα τον κλάδο.

Η επιχειρηματική διαδρομή του

Ο Γιώργος Γεράρδος ίδρυσε το πλαίσιο το 1969, σε ηλικία μόλις 23 ετών και, όντας ακόμη, ως φοιτητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Με κεφάλαιο 80 χιλιάδες δραχμές το οποίο προήλθε από φίλους και γνωστούς που πίστεψαν το όραμα και την ιδέα του άνοιξε το πρώτο κατάστημα στην οδό Στουρνάρη σε ένα χώρο 14 τ.μ. στον οποίο διέθετε είδη σχεδίου για τους φοιτητές του Πολυτεχνείου και για τεχνικές εταιρείες.

Σημειωτέον ότι και στην επιλογή του καταστήματος ήταν πρωτοπόρος καθώς όλη η αγορά τότε στεγαζόταν στην Πατησίων.

Μέχρι να ολοκληρώσει του σπουδές του το Πλαίσιο απασχολούσε 13 άτομα έχει επεκταθεί στα 120 τ.μ. έχοντας ενοικιάσει και ένα διαμέρισμα στην πίσω πλευρά του κτιρίου και είχε ανοίξει την πελατεία του.

Στα μέσα της δεκαετίας του ’70 ξεκίνησε να ασχολείται με τα προϊόντα τεχνολογίας πουλώντας τον λογαριθμικό κανόνα τεσσάρων πράξεων, τον «υπολογιστή» θα έλεγε κανείς εκείνης της εποχής.

Στα μέσα της δεκαετίας του ’80, όπου στην ελληνική αγορά κάνουν την εμφάνιση τους οι προσωπικοί υπολογιστές το Πλαίσιο επεκτείνεται και σε αυτή την κατηγορία προοικονομώντας την ανάπτυξη των επόμενων ετών.

Το 1986, μια ακόμα καινοτομία έρχεται δια χειρός του ιδρυτή του: ο λόγος για την δημιουργία του δικό του εμπορικού σήματος σήμα για προσωπικούς υπολογιστές, Turbo X, το οποίο συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Η αρχή της επέκτασης βέβαια για να μετατραπεί στην αλυσίδα που είναι σήμερα γίνεται την επόμενη δεκαετία, όπου ανοίγουν νέα καταστήματα εκτός κέντρου - το πρώτο στο Ψυχικό. Στα μέσα της ίδιας δεκαετίας η επιχείρηση αποκτά και το δικό της κέντρο διανομής στη Μεταμόρφωση και επεκτείνεται και στον χώρο των εταιρικών πελατών.

Στην απαυγή της χιλιετίας, συγκεκριμένα το 1999 το Πλαίσιο αποφασίζει να μπει στο Χρηματιστήριο με την δημόσια προσφορά του να καλύπτεται η δημόσια προσφορά του Πλαίσιου υπερκαλύφθηκε 393 φορές, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ, όπως είχε δηλώσει ο ίδιος σε παλαιότερη συνέντευξη του.

Εκείνη την περίοδο ανοίγει και το plaisio.gr - από τα πρώτα ηλεκτρονικά καταστήματα στην Ελλάδα. Ο ίδιος άλλωστε είχε αντιληφθεί εγκαίρως τη δυναμική που μπορεί να έχουν οι πωλήσεις μέσω Διαδικτύου επενδύοντας τόσο σε αυτές όσο και στην πολυκαναλική εμπειρία πωλήσεων.

Για τα επόμενα δέκα περίπου χρόνια η ανάπτυξη είναι ταχύτατη με τις πωλήσεις να εκτοξεύονται από τα 30 εκατ. Ευρώ το 1999 στα 400 και πλέον εκατ. Ευρώ το 2008 καθώς στο προϊοντική μείγμα προστίθενται νέες κατηγορίες προϊόντων. Για 8 διαδοχικά χρόνια το Πλαίσιο κατάφερε να είναι μία από τις 500 ταχύτερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις της Ευρώπης (Europe 500).

Ενδιάμεσα αποφασίζει να προχωρήσει και στην επέκταση των δραστηριοτήτων της Πλαίσιο στην Βουλγαρία, ιδρύοντας την Plaisio Computers JSC.

Το 2019 το Πλαίσιο γιόρτασε τα 50 χρόνια της στην ελληνική αγορά με το άνοιγμα του 25ου καταστήματος του Ομίλου και την είσοδο στην αγορά των Λευκών Συσκευών.

Έκτοτε η πορεία της επιχείρησης παρέμεινε ακμαία με τον κ. Γεράρδο να παραμένει μέχρι και χθες ενεργός και να μοιράζεται τα ηνία της διοίκησης με τον γιό του Κώστα.

Η Πλαίσιο αποχαιρετά τον Γιώργο Γεράρδο

«Με βαθιά λύπη ανακοινώνουμε την απώλεια του Γιώργου Γεράρδου, Ιδρυτή και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Πλαίσιο. Για 57 συναπτά χρόνια βρισκόταν καθημερινά δίπλα στο αγαπημένο του δημιούργημα, με την ίδια αφοσίωση, το ίδιο πάθος και την ίδια ανήσυχη ματιά προς το μέλλον.

Γεννημένος το 1946 στο Παλαιό Φάληρο, από σκληρά εργαζόμενους γονείς, μεγάλωσε με αξίες, παιδεία και όνειρα. Χάρη στην πίστη των γονιών του, φοίτησε με υποτροφία στο Κολλέγιο Αθηνών. Από τα μαθητικά του χρόνια ξεχώριζε για τη δημιουργικότητά του: γεννούσε ασταμάτητα ιδέες, βρισκόταν πάντα ένα βήμα μπροστά από την εποχή του και δεν φοβήθηκε ποτέ να ρισκάρει για να κάνει πράξη το όραμά του.

Το 1969, ως δευτεροετής φοιτητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με λίγα δανεικά χρήματα από συγγενείς και φίλους —και με πολύ περισσότερη τόλμη απ’ ό,τι εργαλεία— άνοιξε ένα μικρό κατάστημα 14 τετραγωνικών μέτρων στην οδό Στουρνάρη. Εκεί μπήκαν τα θεμέλια μιας πορείας που έμελλε να οδηγήσει στη δημιουργία μίας από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στην Ελλάδα.

Ο Γιώργος Γεράρδος δεν φοβήθηκε ποτέ το άγνωστο. Γι’ αυτό και σε όλη τη ζωή του παρέμεινε καινοτόμος, διορατικός και ανθεκτικός. Στάθηκε δυνατός σε κάθε πρόκληση —όχι γιατί δεν δυσκολεύτηκε, αλλά γιατί ήξερε να σηκώνεται κάθε φορά που έπεφτε. Ήξερε πότε και πώς να οδηγήσει «το καράβι», ώστε να παραμένει πάντα μπροστά, πάντα επίκαιρος.

Για την ομάδα του Πλαισίου δεν ήταν ο «κύριος Γεράρδος», ήταν απλώς ο κύριος Γιώργος. Εκείνος που ήξερε τους 1.700 συνεργάτες του με το μικρό τους όνομα, που συμβούλευε να «μη μασάνε» με ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη και που, ακόμη και στις δύσκολες ημέρες, χαμογελούσε και έλεγε με σιγουριά: «Πλαίσιο είμαστε».

Ο Γιώργος Γεράρδος αφήνει πίσω του, τον γιό του Κώστα και τα τρία εγγόνια του.

Οι λεπτομέρειες της εξόδιου ακολουθίας θα γνωστοποιηθούν σε νεότερη ανακοίνωση».