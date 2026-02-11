Το Ευρωκοινοβούλιο εγκρίνει δέσμη δανείων στήριξης της Ουκρανίας ύψους 90 δισ. ευρώ

Από το δάνειο, 30 δισ. ευρώ θα διατεθούν για μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή ή δημοσιονομική στήριξη, μέσω της διευκόλυνσης της ΕΕ για την Ουκρανία.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε δέσμη προτάσεων με στόχο τη στήριξη της Ουκρανίας από την ΕΕ με δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ για το 2026 και το 2027. Το «δάνειο στήριξης της Ουκρανίας» θα συμβάλει στην κάλυψη των επειγουσών χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας εν μέσω του συνεχιζόμενου επιθετικού πολέμου της Ρωσίας, ο οποίος εισέρχεται στο πέμπτο έτος του.

Από το δάνειο, 30 δισ. ευρώ θα διατεθούν για μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή ή δημοσιονομική στήριξη, μέσω της διευκόλυνσης της ΕΕ για την Ουκρανία. Άλλα 60 δισ. ευρώ θα διατεθούν για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της Ουκρανίας και τη στήριξη της προμήθειας στρατιωτικού εξοπλισμού, διασφαλίζοντας την έγκαιρη πρόσβαση σε κρίσιμα αμυντικά προϊόντα, με προτεραιότητα κατ’ αρχήν να δίνεται στις αμυντικές βιομηχανίες της Ουκρανίας, της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)/της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ). Εάν ορισμένα αμυντικά υλικά δεν είναι άμεσα διαθέσιμα για επείγουσα παράδοση στην Ουκρανία από τις χώρες αυτές, θα τίθενται σε εφαρμογή στοχευμένες παρεκκλίσεις για την προμήθειά τους από άλλες χώρες.

Η χρηματοδοτική συνδρομή θα παρασχεθεί σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της Ουκρανίας, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής χρηματοδότησης καταρτισμένης από τις ουκρανικές αρχές και αξιολογημένης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο.

Το σύνολο της χρηματοδότησης θα υπόκειται σε αυστηρούς όρους, συμπεριλαμβανομένης της συνεχούς αφοσίωσης της Ουκρανίας στις αρχές της δημοκρατικής διακυβέρνησης, τους κράτους δικαίου και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Αυτό περιλαμβάνει τη συνέχιση των προσπαθειών για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών.

Το δάνειο στήριξης θα χρηματοδοτηθεί μέσω κοινού δανεισμού της ΕΕ από τις κεφαλαιαγορές και θα είναι εγγυημένο από το «περιθώριο» του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ, ενώ το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους θα καλύπτεται από τους ετήσιους προϋπολογισμούς της ΕΕ. Η Επιτροπή εκτίμησε το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους σε περίπου 1 δισ. ευρώ για το 2027 και σε περίπου 3 δισ. ευρώ ετησίως από το 2028. Η Ουκρανία θα είναι υπεύθυνη για την αποπληρωμή του κεφαλαίου του δανείου μόλις λάβει πολεμικές επανορθώσεις από τη Ρωσία.

Οι νομοθετικές πράξεις που απαιτούνται για την ολοκλήρωση αυτής της δέσμης στήριξης εγκρίθηκαν σύμφωνα με τη διαδικασία κατεπείγοντος του Κοινοβουλίου, ώστε να διασφαλιστεί η παροχή ταχείας βοήθειας στην Ουκρανία. Η πρόταση σχετικά με το δάνειο στήριξης της Ουκρανίας εγκρίθηκε με 458 ψήφους υπέρ, 140 κατά και 44 αποχές, η πρόταση τροποποίησης της διευκόλυνσης για την Ουκρανία έλαβε 473 ψήφους υπέρ, 140 κατά και 32 αποχές, ενώ η πρόταση τροποποίησης του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού (ΠΔΠ) της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 εξασφάλισε 490 ψήφους υπέρ, 130 κατά και 32 αποχές.

Επόμενα βήματα

Το Συμβούλιο πρέπει επίσης να εγκρίνει επίσημα τη δέσμη, προκειμένου η Επιτροπή να είναι σε θέση να εκταμιεύσει την πρώτη πληρωμή στις αρχές του δεύτερου τριμήνου του 2026.

Φωτογραφία: Getty Images / Ideal Image