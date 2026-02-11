Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν - Συνεδριάζει το Συμβούλιο Συνεργασίας

Σύμφωνα με το πρόγραμμα στη συνέχεια στις 16:15 θα συνεδριάσει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.

Τελευταία ενημέρωση 17:31

Ολοκληρώθηκε έπειτα από μιάμιση ώρα, η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι της Άγκυρας στο πλαίσιο του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας με τη συμμετοχή των υπουργών Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και Χακάν Φιντάν και των διπλωματικών συμβούλων των δύο ηγετών.

Αυτή την ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη του Συμβουλίου Συνεργασίας, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις κοινές δηλώσεις που θα παραχωρήσουν οι δύο ηγέτες στον Τύπο. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ δεν θα υπάρξουν ερωτήσεις.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός έφτασε λίγο μετά τις 15:00 στον χώρο της συνάντησης, ενώ νωρίτερα στο αεροδρόμιο της Άγκυρας τον υποδέχθηκε τιμητικό άγημα και ο Τούρκος υπουργός Τουρισμού, ο αναπληρωτής κυβερνήτης της Άγκυρας, αλλά και ο αναπληρωτής δήμαρχος, καθώς και ο πρέσβης της Τουρκίας στην Ελλάδα.

Θα ακολουθήσει στις 18:00 δείπνο που παραθέτει ο Πρόεδρος της Τουρκίας προς τιμήν του Έλληνα πρωθυπουργού και της ελληνικής αντιπροσωπείας. Στο δείπνο θα παρακαθίσει και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ύστερα από πρόσκληση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σημειώνεται ότι μετά το δείπνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες.

Κατά την υποδοχή του κ. Μητσοτάκη, οι δύο ηγέτες είχαν τον εξής σύντομο διάλογο:

«Γεια σας κ. πρόεδρε», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανταπέδωσε με τον ίδιο τρόπο.

«Όλα καλά, πολύ καλά», συμπλήρωσαν, εκφράζοντας την ικανοποίησή τους για τη μεταξύ τους συνάντηση μετά από σχεδόν ενάμισι χρόνο.

Στη συνέχεια έγιναν οι συστάσεις των υπουργών της κάθε αντιπροσωπείας, ενώ ο Ταγίπ Ερντογάν είχε ένα σύντομο διάλογο με τον Έλληνα ΥΠΕΞ Γιώργο Γεραπετρίτη.

Οι υπουργοί που συνοδεύουν τον πρωθυπουργό είναι οι: Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης.

﻿«Ο Πρόεδρός μας συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος βρίσκεται σε επίσκεψη στην Τουρκία, στο Προεδρικό Μέγαρο», έγραψε η τουρκική προεδρία στον λογαριασμό της στο Χ.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Türkiye’ye ziyarette bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. pic.twitter.com/SF7DNkrSEe — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) February 11, 2026

Οι συμφωνίες που υπεγράφησαν

Σε καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε η διμερής συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης Τ. Θεοδωρικάκου με τον υπουργό βιομηχανίας Μεχμέτ φετίχ Κάσιρ.

Εκτός από την υπογραφή της κοινής δήλωσης για την υλοποίηση του προγράμματος συνεργασίας των δύο χώρων στους τομείς της έρευνας και της τεχνολογίας που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 6ου Συμβουλίου Συνεργασίας, συμφωνήθηκε και η ενεργοποίηση του μνημονίου συνεννόησης στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είχε υπογραφεί στο πέμπτο Ανώτατο Συμβούλιο.

Επίσης συμφωνήθηκε η υπογραφή μνημονίων συνεργασίας στους τομείς της μετρολογίας, της πιστοποίησης και startups.

Μεταξύ των άλλων συμφωνήθηκε μέχρι το καλοκαίρι ο Τούρκος υπουργός να επισκεφτεί την Αθήνα και μέχρι το Σεπτέμβρη ο κ. Θεοδωρικάκος την Τουρκία.

Η υποδοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη στο αεροδρόμιο της Άγκυρας

Νωρίτερα, λίγο μετά 14:15 ο πρωθυπουργός έφτασε στην Άγκυρα με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη ενώ οι υπόλοιποι 10 υπουργοί έφτασαν με άλλη πτήση στην Άγκυρα.

Τον Κυριάκο Μητσοτάκη υποδέχθηκαν ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, ο αναπληρωτής κυβερνήτης της Άγκυρας, αλλά και ο αναπληρωτής δήμαρχος, καθώς και ο πρέσβης της Τουρκίας στην Ελλάδα.

Μετά την σύντομη επίσημη τελετή υποδοχής του πρωθυπουργού στο αεροδρόμιο της Άγκυρας, ξεκίνησε η αυτοκινητοπομπή, με προορισμό τον Λευκό Παλάτι.

Ανάρτηση για την άφιξη και την υποδοχή του Έλληνα πρωθυπουργού έκανε και ο αναπληρωτής δήμαρχος Άγκυρας.

Yunanistan Başbakanı Sayın Kiryakos Miçotakis ‘i karşılayıp Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın hoşgeldiniz dileklerini ilettim. @mansuryavas06 @PrimeministerGR @TC_AtinaBE pic.twitter.com/WVcoy0ctZK — Faruk Köylüoğlu (@KoyluogluFaruk) February 11, 2026

«Θέλουμε ειρήνη και ασφάλεια με τους γείτονές μας»

Νωρίτερα ο Τούρκος πρόεδρος απευθύνθηκε στη Βουλή αναφερόμενος στην επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού, στέλνοντας μηνύματα ειρήνης.

«Σήμερα θα υποδεχθούμε τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον κ. Μητσοτάκη, στη χώρα μας.

Όπως βλέπετε, στον κόσμο και στην περιοχή μας φυσάει, για να το πω έτσι, ένας "άνεμος της Τουρκίας".

Εδώ πρέπει να τονίσω ιδιαίτερα το εξής: αγαπητοί φίλοι, ό,τι θέλουμε για την Τουρκία, το ίδιο θέλουμε και για τους φίλους και αδελφούς μας.

Όπως θέλουμε ειρήνη και ασφάλεια για εμάς, όπως θέλουμε σταθερότητα, ανάπτυξη και ευημερία, το ίδιο θέλουμε και για τους γείτονές μας και όλες τις αδελφές χώρες», είπε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Και προσέθεσε: «Οι διπλωματικές προσπάθειές μας, στις οποίες δώσαμε επιτάχυνση τον τελευταίο καιρό, έχουν ακριβώς αυτό το σκοπό.

Ο βασικός στόχος των επαφών μας είναι να συμβάλουμε στην ειρήνη στην περιοχή.

Χωρίς κανένα κόμπλεξ, συναντάμε όλους τους παίκτες και μοιραζόμαστε τις ιδέες και τις προτάσεις μας με τους συνομιλητές μας, με αίσθημα αδελφοσύνης».

