ΗΠΑ: Η οικονομία πρόσθεσε 130.000 νέες θέσεις, υποχώρησε το ποσοστό ανεργίας

Οι μισθοδοσίες στις ΗΠΑ αυξήθηκαν τον Ιανουάριο με τον ισχυρότερο ρυθμό εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο ενώ το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε απροσδόκητα, υποδηλώνοντας ότι η αγορά εργασίας συνέχισε να σταθεροποιείται στις αρχές του 2026.

Συγκεκριμένα, η οικονομία πρόσθεσε 130.000 θέσεις εργασίας τον Ιανουάριο, πολύ περισσότερες από τις 66.000 που ανέμεναν οι οικονομολόγοι και μετά από τις 48.000 τον Δεκέμβριο (αναθεωρημένες από 50.000). Όσο αφορά το ποσοστό ανεργίας αυτό υποχώρησε στο 4,3%, έναντι 4,4% που αναμενόταν, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη. Ταυτόχρονα, οι μέσες ωριαίες αποδοχές αυξήθηκαν κατά 3,7%, αμετάβλητες από τον προηγούμενο μήνα, ενώ οι αναλυτές είχαν προβλέψει αύξηση 3,6%.

Η έκθεση υποδηλώνει ότι η αγορά εργασίας βρίσκει τον βηματισμό της μετά από ένα έτος που χαρακτηρίστηκε από αυξανόμενη ανεργία και ελάχιστες προσλήψεις, όπως σημειώνει το Bloomberg.

Ενώ οι οικονομολόγοι αναμένουν ευρέως ότι η αγορά εργασίας θα παραμείνει υποτονική το 2026, η μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τον αντίκτυπο των οικονομικών πολιτικών του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και το χαμηλότερο κόστος δανεισμού θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν ορισμένους εργοδότες να αυξήσουν τον αριθμό των εργαζομένων.

Την μεγαλύτερη ώθηση στις προσλήψεις τον Ιανουάριο προήλθε από την υγειονομική περίθαλψη, η οποία αντιπροσώπευε το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης των θέσεων εργασίας το 2025. Οι κατασκευές και οι επαγγελματικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες πρόσθεσαν επίσης θέσεις εργασίας, ενώ η μεταποίηση σημείωσε την πρώτη μηνιαία αύξηση στην απασχόληση σε περισσότερο από ένα χρόνο. Οι μισθοδοσίες στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση συνέχισαν να μειώνονται.

Αν και οι απολύσεις παραμένουν γενικά περιορισμένες, υπήρξε ένα κύμα ανακοινώσεων περικοπών θέσεων εργασίας από εταιρείες όπως η Amazon και η United Parcel Service τις τελευταίες εβδομάδες. Και ενόψει του τρέχοντος έτους, οι θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την οικονομία μειώθηκαν στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2020.