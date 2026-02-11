ΒΕΑ: Μόνιμη παθογένεια οι διακοπές ρεύματος – Απαιτούνται θεσμικές λύσεις τώρα

Ο πρόεδρος του ΒΕΑ, αναφέρθηκε σε «συστημική κατάρρευση των ενεργειακών υποδομών», προσθέτοντας ότι «οι συχνές διακοπές και οι αυξομειώσεις της τάσης, δεν αποτελούν πλέον μεμονωμένα ή τυχαία περιστατικά, αλλά μια μόνιμη παθογένεια».

Η επιδείνωση της κατάστασης του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και οι σοβαρές επιπτώσεις αυτής της κατάστασης στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων, ήταν τα θέματα που έθεσε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΒΕΑ) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (Π.Ο.Σ.Ε.Η), σε συνάντηση που είχαν χθες με την διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, το ΒΕΑ και η Π.Ο.Σ.Ε.Η, έθεσαν στην διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ τα σοβαρά και διαρκώς διογκούμενα προβλήματα που πλήττουν τις επιχειρήσεις, τους Αδειούχους Ηλεκτρολόγους Εγκαταστάτες και τους καταναλωτές, τόσο στη λειτουργία του Δικτύου όσο και ως προς την αποτελεσματικότητα των διοικητικών υπηρεσιών του Διαχειριστή.

Ο πρόεδρος του ΒΕΑ, Κωνσταντίνος Δαμίγος, σημείωσε ότι η ανάγκη της συγκεκριμένης συνάντησης επιβεβαιώνεται πλήρως από τα ευρήματα της πρόσφατης έρευνας του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, η οποία πραγματοποιήθηκε με την ενεργό συμμετοχή των Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων Πειραιά και Θεσσαλονίκης, καθώς και σε στενή συνεργασία με την Π.Ο.Σ.Ε.Η.

Ο πρόεδρος του ΒΕΑ, αναφέρθηκε σε «συστημική κατάρρευση των ενεργειακών υποδομών», προσθέτοντας ότι «οι συχνές διακοπές και οι αυξομειώσεις της τάσης, δεν αποτελούν πλέον μεμονωμένα ή τυχαία περιστατικά, αλλά μια μόνιμη παθογένεια, η οποία απειλεί ευθέως τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, προκαλώντας οικονομικές απώλειες που συχνά αγγίζουν τις χιλιάδες ευρώ».

Ο κ. Δαμίγος, υπογράμμισε ότι οι βλάβες στον εξοπλισμό, η απώλεια παραγωγικού χρόνου και οι ακυρώσεις παραγγελιών δεν μπορούν πλέον να λογίζονται ως συγκυριακές δυσλειτουργίες, καθώς υπονομεύουν ευθέως την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Τόνισε, μάλιστα, ότι η κλιματική κρίση και η αυξημένη ζήτηση απλώς ανέδειξαν με τον πιο εμφατικό τρόπο την ανεπάρκεια ενός δικτύου που χρήζει άμεσου και ουσιαστικού εκσυγχρονισμού.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στο ζήτημα των ρευματοκλοπών, υπογραμμίζοντας ότι η ανάγκη ουσιαστικού ελέγχου και αντιμετώπισης των πραγματικών παραβατικών πρακτικών είναι αυτονόητη και αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Ακόμη, έκανε αναφορά και για εκτεταμένες διοικητικές καθυστερήσεις και κωλυσιεργία στις επιστροφές δικαιωθέντων προστίμων, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση αυτή στερεί πολύτιμη ρευστότητα από την αγορά και εντείνει το αίσθημα αδικίας σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

Καταλήγοντας, ο πρόεδρος του ΒΕΑ υπογράμμισε ότι το ζήτημα είναι και πολιτικό και διαχειριστικό, καθώς αφορά τις προτεραιότητες και τη συνολική οργάνωση ενός συστήματος που αδυνατεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις, τονίζοντας την άμεση ανάγκη για θεσμικές, οριζόντιες και μόνιμες λύσεις.

Από την πλευρά της διοίκησης του ΔΕΔΔΗΕ, τα συμμετέχοντα στελέχη δεσμεύτηκαν για την επεξεργασία των αιτημάτων, με στόχο την άμεση δρομολόγηση λειτουργικών λύσεων στα προβλήματα που αναδείχθηκαν. Παράλληλα, συμφωνήθηκε ο προγραμματισμός νέας, στοχευμένης συνάντησης στο προσεχές διάστημα, όπου θα εξεταστούν συγκεκριμένες τεχνικές παρεμβάσεις και θεσμικές πρωτοβουλίες.

Την διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ εκπροσώπησαν η Οντίλ Γκίνη, γενική διευθύντρια Εμπορικών Λειτουργιών Δικτύου και ο Νικόλαος Σκιαθίτης, διευθυντής Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Δικτύου.

