Wall Street: Ανοδικές κινήσεις στον απόηχο της ισχυρής απασχόλησης - «Βουτιά» 27% της Mattel

Με ισχυρό βηματισμό κινούνται οι δείκτες στην Wall Street την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές πήραν στα χέρια τους μία πολύ ισχυρότερη από την αναμενόμενη έκθεση για την απασχόληση του Ιανουαρίου, η οποία προκαλεί αισιοδοξία στους επενδυτές ότι η οικονομία παραμένει σε σταθερή βάση.

Συγκεκριμένα, η αμερικανική οικονομία δημιούργησε 130.000 θέσεις εργασίας, πολύ πάνω από τις 66.000 που αναμενόταν, μετά από 48.000 τον Δεκέμβριο (αναθεωρημένες από 50.000). Ταυτόχρονα, οι μέσες ωριαίες αποδοχές αυξήθηκαν κατά 3,7%, αμετάβλητες από τον προηγούμενο μήνα, ενώ οι αναλυτές είχαν προβλέψει αύξηση 3,6%. Το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 4,3%, έναντι 4,4% που αναμενόταν.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow Jones ενισχύεται 0,50% στις 50.438 μονάδες, ο διευρυμένος δείκτης S&P 500 ανεβαίνει 0,46% στις 6.979 μονάδες, Ο τεχνολογικός δείκτης ο Nasdaq διαπραγματεύεται στο +0,47% στις 23.216 μονάδες.

«Οι επενδυτές ήταν αρκετά ανήσυχοι πως η έκθεση θα ήταν κατέγραφε σημαντική υποχώρηση της απασχόλησης, με αποτέλεσμα τα καλύτερα από τα αναμενόμενα στοιχεία επιτρέπουν στους ανοδικούς τάσεις να συνεχίσουν το ράλι αναζητώντας νέα ιστορικά υψηλά για τον S&P 500», δήλωσε ο Τζεφ Κίλμπουργκ, Διευθύνων Σύμβουλος της KKM Financial.

Χθες, ο Dow Jones πέτυχε το «3x3» διαδοχικών ρεκόρ, αντίθετα με τον S&P 500, ο οποίος δέχτηκε πιέσεις λόγω των στοιχείων για τις λιανικές πωλήσεις Δεκεμβρίου στις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός δείκτης ενισχύθηκε 0,10% στις 50.188 μονάδες, ενώ νωρίτερα στη συνεδρίαση άγγιξε τις 50.512, κατακτώντας ένα νέο ενδοσυνεδριακό ρεκόρ. Πρόκειται για την τρίτη διαδοχική συνεδρίαση όπου ο βιομηχανικός δείκτης σημειώνει νέο ενδοσυνεδριακό ρεκόρ.

Οι επενδυτές θα στρέψουν την προσοχή τους την Παρασκευή στα στοιχεία για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ.

Στο ταμπλό, έντονες διακυμάνσεις παρουσιάζουν συγκεκριμένες μετοχής, όπως εκείνη της Mattel η οποία υποχωρεί πάνω από 27%, καθώς η αμερικανική εταιρεία κατασκευής παιχνιδιών ανακοίνωσε τριμηνιαία αποτελέσματα κάτω των προσδοκιών, τα οποία χαρακτηρίστηκαν από πτώση 25% στα καθαρά κέρδη και έσοδα ελαφρώς κάτω των προβλέψεων.

Η Kraft Heinz δήλωσε ότι οι οργανικές πωλήσεις της μειώθηκαν κατά 3,4% το 2025, στα 24,9 δισ. δολάρια, ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή μειώθηκαν κατά 15%, στα 2,60 δολάρια. Ο όμιλος δήλωσε ότι εγκαταλείπει το σχέδιο απόσχισης και αναμένει επιπλέον επενδύσεις 600 εκατομμυρίων δολαρίων το 2026 για να ανακτήσει το μερίδιο αγοράς. Η μετοχή υποχωρεί πάνω από 4%.

Η μετοχή της Moderna υποχωρεί περίπου 10%, μετά την άρνηση της αμερικανικής FDA να εξετάσει προς το παρόν την αίτηση για το πειραματικό εμβόλιο γρίπης mRNA-1010. Η εταιρεία ζήτησε συνάντηση με την Αρχή για να «κατανοήσει το επόμενο βήμα», εξέλιξη που υπενθυμίζει στους επενδυτές τον υψηλό ρυθμιστικό κίνδυνο στον κλάδο mRNA.

Στον αντίποδα, στον κλάδο cloud και ημιαγωγών, η εικόνα είναι πιο θετική, με την μετοχή της Cloudflare να ανεβαίνει περίπου 10% καθώς έδωσε ισχυρή πρόβλεψη για τα έσοδα α΄ τριμήνου, 620-621 εκατ. δολάρια, πάνω από τις εκτιμήσεις, ενώ και το guidance για το σύνολο της χρήσης υπερέβη τις προσδοκίες.

Τη μεγαλύτερη τριμηνιαία πτώση κερδών της εδώ και τέσσερα χρόνια κατέγραψε η Ford στα οικονομικά μεγέθη του τέταρτου τριμήνου, όμως προβλέπει ότι το 2026 θα είναι μια χρονιά ανάκαμψης για την αυτοκινητοβιομηχανία. Οι προβλέψεις της Ford για το 2026 περιλαμβάνουν προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) μεταξύ 8 δισ. δολαρίων και 10 δισ. δολαρίων, από 6,8 δισ. δολάρια πέρυσι, προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές μεταξύ 5 δισ. και 6 δισ. δολαρίων, από 3,5 δισ. δολάρια το 2025, και κεφαλαιουχικές δαπάνες από 9,5 δισ. έως 10,5 δισ. δολάρια (8,8 δισ. δολάρια το 2025). Η μετοχή της Ford υποχωρεί ήπια στην Wall Street.