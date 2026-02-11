Ειδήσεις | Ελλάδα

Τσικνοπέμπτη: 13% ακριβότερα τα κρέατα - Τι προτιμούν οι καταναλωτές

Ακριβά θα πληρώσουν όσοι Έλληνες αποφασίσουν να τιμήσουν τη φετινή Τσικνοπέμπτη (12/2), καθώς οι τιμές των κρεάτων εκτοξεύονται σε δυσθεώρητα ύψη, ακόμα και για παραδοσιακά φθηνές κοπές.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, τα κρέατα θα δουν ανοδικές ανατιμήσεις έως και 13%, με τους καταναλωτές να εξερευνούν ήδη τρόπους περικοπών, όπως η μείωση των ποσοτήτων και η αγορά φθηνότερων ζωϊκών προϊόντων.

