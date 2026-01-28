Τι προβλέπεται φέτος για τα έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία, τον ΒΟΑΚ, το Καστέλι τα σιδηροδρομικά projects, για μεγάλα φράγματα ή θεσμικές παρεμβάσεις - μεταρρυθμίσεις. Η οδική ασφάλεια, οι άδειες οδήγησης, οι κάμερες. Ποια είναι τα ενδεικτικά ορόσημα του 2026. Μειωμένη χρηματοδότηση RRF για ΒΟΑΚ.

Η αποκατάσταση του οδικού και του σιδηροδρομικού δικτύου στην Κεντρική Ελλάδα μετά τις καταστροφικές συνέπειες των καιρικών φαινομένων “Daniel” & “Elias” (που συνδέεται και με το Ταμείο Ανάκαμψης), το έργο - σταθμό για το νησί της Κρήτης το οποίο υλοποιείται μέσω της κατασκευής τριών διακριτών συμβάσεων, δηλαδή ο ΒΟΑΚ, το Νέο Αεροδρόμιο στο Καστέλι Ηρακλείου, σιδηροδρομικά projects, φράγματα ή θεσμικές παρεμβάσεις εντάσσονται στο πλέγμα των «εμβληματικών έργων – μεταρρυθμίσεων» που αποτελούν προτεραιότητα για την κυβέρνηση, και εν προκειμένω για το αρμόδιο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, όπως και χτες ανέδειξε το insider.gr.

Μάλιστα, στο Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής (ΕΣΚΥΠ) για το 2026 αναδεικνύονται και κάποια από τα σημαντικά έργα και μερικές μεταρρυθμίσεις που κρίνονται για φέτος ως ξεχωριστές, με τα σχετικά τους χρονοδιαγράμματα που «δείχνουν», μεταξύ άλλων, ότι τα έργα στη Θεσσαλία αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το φθινόπωρο, ότι έρχεται διαγωνιστική διαδικασία για το έργο «Σιδηροδρομική σύνδεση του 6ου Προβλήτα Λιμένα Θεσσαλονίκης & κατασκευή Προαστιακού Δυτικής Θεσσαλονίκης», ενώ για τον ΒΟΑΚ επιταχύνονται οι εργασίες και για το αεροδρόμιο στο Καστέλι εκτιμάται ότι φέτος θα έχουμε φτάσει στο 80%.

Τα projects – έργα

· Αποκατάσταση του οδικού και του σιδηροδρομικού δικτύου μετά τις καταστροφικές συνέπειες των καιρικών φαινομένων “DANIEL” & “ELIAS” (πλέγμα έργων με ανάδοχους ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AKTOR, ABAJ, METKA):

Περιλαμβάνει έργα αποκατάστασης του οδικού και του σιδηροδρομικού δικτύου μετά τις καταστροφικές συνέπειες των καιρικών φαινομένων “DANIEL” και “ELIAS” και την εγκατάσταση σιδηροδρομικών συστημάτων. Ενδεικτικά ορόσημα για το 2026: Κατασκευή έργων αποκατάστασης οδών στο 2ο τρίμηνο 2026, κατασκευή έργων αποκατάστασης σιδηροδρόμων στο 3ο τρίμηνο 2026, Συστήματα Σιδηροδρομικής σηματοδότησης, ETCS, τηλεδιοίκησης και ηλεκτροδότησης, από τον Παλαιοφάρσαλο έως την Κραννώνα στο 3ο τρίμηνο 2026.

· Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ):

Πρόκειται για έργο - σταθμό για το νησί της Κρήτης το οποίο υλοποιείται μέσω της κατασκευής τριών διακριτών Υποέργων: υποέργο 1 τμήμα Χανιά-Ηράκλειο (Σύμβαση Παραχώρησης με επενδυτή τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ), υποέργο 2νΤμήμα Χερσόνησος-Νεάπολη (ΣΔΙΤ των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AKTOR), υποέργο 3 Τμήμα Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος (Δημόσιο έργο με ανάδοχο AKTOR). Το έργο χρηματοδοτείται με συνολική συνεισφορά περίπου 370 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ). Ειδικότερα το τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος χρηματοδοτείται με περίπου 100 εκατ. ευρώ, το τμήμα Χερσόνησος – Νεάπολη (ΣΔΙΤ) χρηματοδοτείται με 90 εκατ. ευρώ επί συνολικού προϋπολογισμού 281 εκατ. ευρώ και το τμήμα Χανιά – Ηράκλειο Σύμβαση Παραχώρησης) χρηματοδοτείται με περίπου 180 εκατ. ευρώ.

Πάντως, αξίζει να σημειώσουμε ότι στο περσινό αντίστοιχο ΕΣΚΥΠ υπήρχε αναφορά για «χρηματοδότηση 427 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (το τμήμα Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος με 137 εκατ. ευρώ, το τμήμα Χερσόνησος - Νεάπολη με 90 εκατ. από τα συνολικά 281 εκατ. και το τμήμα Χανιά - Ηράκλειο με 200 εκατ.). Με τη νεότερη ενημέρωση το ποσό που σχετίζεται με το RRF φέρεται να μειώθηκε από 427 εκατ. σε 370 εκατ., δηλαδή κατά 57 εκατ. ευρώ που ίσως σημαίνει απώλεια πόρων από το Ταμείο λόγω καθυστερήσεων και αντίστοιχη επιβάρυνση της δημόσιας συνδρομής, κατά βάση για το δημόσιο έργο και την παραχώρηση.

Με την υλοποίησή του, το έργο αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας και της ασφάλειας των μετακινήσεων των κατοίκων και επισκεπτών της Κρήτης, καθώς και στη δημιουργία ισχυρών προϋποθέσεων για την περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη του νησιού. Όπως αναφέρεται, «για το έτος αναφοράς προβλέπεται η υλοποίηση εργασιών και στα τρία τμήματα, με στόχο την ολοκλήρωση του τμήματος Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος», κάτι βέβαια που μένει να επιβεβαιωθεί.

Ενδεικτικά ορόσημα για το 2026: Εκτέλεση εργασιών που χρηματοδοτούνται από τον ΜΑΑ, του τμήματος Χανιά-Ηράκλειο, ορίχοντας ολοκλήρωσης το 2ο τρίμηνο 2026, Εκτέλεση εργασιών που χρηματοδοτούνται από τον ΜΑΑ, του τμήματος Χερσόνησος – Νεάπολη στο 2ο τρίμηνο 2026 Εκτέλεση εργασιών που χρηματοδοτούνται από τον ΜΑΑ, του τμήματος Νεάπολη - Άγιος Νικόλαος στο 2ο τρίμηνο 2026, Ολοκλήρωση του έργου του τμήματος Νεάπολη - Άγιος Νικόλαος 4ο τρίμηνο 2026.

· Έργο Παραχώρησης- Νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι Κρήτης:

Το έργο Σύμβαση Παραχώρησης (GEK TERNA, GMR, Δημόσιο) για τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης στο Καστέλι ,συμπεριλαμβανομένων των οδικών του συνδέσεων με τον ΒΟΑΚ και τον Νότιο Οδικό Άξονα Κρήτης(ΝΟΑΚ). Ο νέος Αερολιμένας αποτελεί έργο στρατηγικής σημασίας και μακράς πνοής, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει καθοριστικά τον τουρισμό της Κρήτης, να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη του νησιού και της χώρας συνολικά, καθώς και να δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για την προσέλκυση νέων επενδύσεων και την αύξηση της απασχόλησης στην ευρύτερη περιοχή. Κατά το έτος 2026, προβλέπεται η περαιτέρω πρόοδος του έργου, με στόχο η υλοποίησή του να φτάσει σε ποσοστό 80%.

Όπως πρόσφατα ανέφερε η διοίκηση του ΔΑΗΚ, υπό τον κ. Νίκο Αναστασίου, η ολοκλήρωση των κτηριακών υποδομών τοποθετείται το φθινόπωρο του 2026, ενώ νωρίτερα, την άνοιξη του ιδίου έτους, θα έχει ολοκληρωθεί ο Πύργος Ελέγχου. Ωστόσο, χρειάζονται «βήματα» για τον κρίσιμο διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού αεροναυτιλίας στο νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης (ΔΑΗΚ – Καστέλι).

· Σιδηροδρομική σύνδεση του 6ου Προβλήτα Λιμένα Θεσσαλονίκης & κατασκευή Προαστιακού Δυτικής Θεσσαλονίκης:

Το έργο αφορά στην κατασκευή: 1) Σιδηροδρομικής σύνδεσης του 6ου προβλήτα του ΟΛΘ με το υφιστάμενο σιδηροδρομικό δίκτυο. 2) δικτύου προαστιακού σιδηροδρόμου στη Δυτική Θεσσαλονίκη επί υφιστάμενων σιδηροδρομικών γραμμών. Εντός του 2026, προβλέπεται η υπογραφή σύμβασης για την υλοποίηση του έργου.

Ενδεικτικά ορόσημα για το 2026: Πρόσκληση σε προεπιλεγέντες - Στάδιο Β.2 στο 1ο τρίμηνο 2026. Οριστική κατακύρωση διαγωνισμού 3ο τρίμηνο 2026. Υπογραφή σύμβασης 4ο τρίμηνο 2026. Θυμίζουμε ότι παλιά «έτρεχε» διαγωνισμός (με ανταγωνιστικό διάλογο) και τη συμμετοχή των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Intrakat (τότε), ΑΒΑΞ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ – ΜΕΤΚΑ, ωστόσο, έχουν προκύψει οι γνωστές αλλαγές στον κατασκευαστικό κλάδο, άρα χρειάζονται μεταβολές στις κοινοπραξίες. Ο διαγωνισμός αναμένεται εδώ και λίγους μήνες από το υπουργείο.

· Κατασκευή έργων ύδρευσης νομών Πρέβεζας-Άρτας-Λευκάδας:

Το συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας αφορά στην κατασκευή νέου δικτύου μεταφοράς πόσιμου νερού με σκοπό την αντικατάσταση του σημερινού υδραγωγείου για την εξυπηρέτηση περιοχών στις Περιφερειακές Ενότητες Άρτας, Πρέβεζας, Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας. Εντός του 2026 προβλέπεται η υλοποίηση του 40% του φυσικού αντικειμένου του έργου (ανάδοχος ΤΕΡΝΑ).

Ενδεικτικά ορόσημα για το 2026: Υλοποίηση 30% του φυσικού αντικειμένου στο 2ο τρίμηνο 2026. Υλοποίηση 40% του φυσικού αντικειμένου 4ο τρίμηνο 2026.

· Κατασκευή φράγματος Τσικνιά ν. Λέσβου (ανάδοχος AKTOR), εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και δικτύων και ταμιευτήρα Τολοφώνα στη θέση Χάρμισκο Ν. Φωκίδας:

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην κατασκευή: (Ι) του φράγματος Τσικνιά, της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού (ΕΕΝ) & της δοκιμαστικής λειτουργίας και θέσης σε αποδοτική λειτουργία της ΕΕΝ, του κτηρίου του κεντρικού αντλιοστασίου, των δεξαμενών Καλλονής (500m3 ) και νέας δεξαμενής 3000 m3 στη θέση Γυαλί, της δεξαμενής φόρτισης ΔΦ1 (300 m3) Και ΦΔΕ1 (100 m3 ) ανάντη σήραγγας υδραγωγείου, των αγωγών υδραγωγείου: - κεντρικού αντλιοστασίου – νέας υφιστάμενης δεξαμενής Αγ. Παρασκευής - κεντρικού αντλιοστασίου – νέας δεξαμενής Καλλονής - κεντρικού αντλιοστασίου – νέας δεξαμενής στη θέση Γυαλί - Νέας δεξαμενής Γυαλί – Πόλη της Μυτιλήνης περιλαμβανομένης της σήραγγας μήκους 3.875 m και του Φρεατίου Διακοπής και Ελέγχου (ΦΔΕ1), του Κέντρου Παρακολούθησης και Ελέγχου. Στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνεται επίσης και η λειτουργία & συντήρηση του έργου για 24 μήνες μετά τη βεβαίωση περαίωσης.

Εντός του 2026 προβλέπεται η υλοποίηση 12% του φυσικού αντικειμένου του έργου. (ΙΙ) Ταμιευτήρα επί της κοίτης του ρ. Ερατεινής στην περιοχή του τέως καποδιστριακού Δήμου Τολοφώνα και πλέον Δήμου Δωρίδος και των έργων μεταφοράς και διανομής του νερού. Εντός του 2026 προβλέπεται η υλοποίηση 80% του φυσικού αντικειμένου του έργου.

Ενδεικτικά ορόσημα για το 2026: Φράγμα Τσικνιά, υλοποίηση 10% του φυσικού αντικειμένου 2ο τρίμηνο 2026, υλοποίηση 12% του φυσικού αντικειμένου 4ο τρίμηνο 2026. Ταμιευτήρας Τολοφώνα, υλοποίηση 70% του φυσικού αντικειμένου 2ο τρίμηνο 2026 Υλοποίηση 80% του φυσικού αντικειμένου 4ο τρίμηνο 2026.

Οι θεσμικές παρεμβάσεις – μεταρρυθμίσεις

· Οργανωτική Μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα:

Αναδιάρθρωση του θεσμικού πλαισίου, των διαδικασιών και των οργανισμών των φορέων σιδηροδρομικού τομέα Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε. Εντός του 2026, προβλέπεται η ολοκλήρωση του έργου. Ενδεικτικά ορόσημα για το 2026: Υπογραφή Συμφωνίας για τον Technical Manager 1ο τρίμηνο 2026. Έκδοση αναθεωρημένου Γενικού Κανονισμού Κίνησης 1ο τρίμηνο 2026. Εκτέλεση του σχεδίου υλοποίησης για τους Σιδηροδρόμους Ελλάδος 2ο τρίμηνο 2026.

· Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Σιδηροδρόμων Ελλάδος

Αντικείμενο του έργου είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ΟΣΕ, ώστε να λειτουργεί ως σύγχρονος φορέας με ψηφιακές υποδομές σύμφωνα με τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025 και σε εναρμόνιση με την προτεραιότητα της ΕΕ για τη δημιουργία σύγχρονων ανταγωνιστικών σιδηροδρομικών δικτύων. Το έργο στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων υποδομών, τη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας και οργάνωσης του ΟΣΕ, την εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους και την προσφορά βελτιωμένων υπηρεσιών στο επιβατικό κοινό, που μετακινείται σιδηροδρομικά, μέσω της εισαγωγής καινοτομιών και συστημάτων νέας τεχνολογίας και της χρήσης σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων. Εντός του 2026, προβλέπεται η ολοκλήρωση του έργου. Ενδεικτικά ορόσημα για το 2026: Υλοποίηση 50% του αντικειμένου του έργου 2ο τρίμηνο 2026. Ψηφιακά έργα, συστήματα, εξοπλισμός και υπηρεσίες 2ο τρίμηνο 2026. Υπογραφή σύμβασης 1ο τρίμηνο 2026.

· Αναμόρφωση νομικού πλαισίου για χορήγηση αδειών οδήγησης:

Πρόκειται για ένα έργο που περιλαμβάνει την αναλυτική εξέταση της υφιστάμενης κατάστασης (ν.4850/2021 (Α΄208), τη διενέργεια διαβούλευσης με αρμόδιους φορείς και την υποβολή προτάσεων για την ολοκληρωμένη αναμόρφωση της διαδικασίας χορήγησης αδειών οδήγησης. Στα παραδοτέα θα συμπεριλαμβάνονται επεξεργασμένες νομικές διατάξεις, ώστε να είναι άμεσα εφαρμόσιμες για τη θεσμοθέτηση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού πλαισίου. Εντός του 2026, προβλέπεται η ολοκλήρωση του έργου. Ενδεικτικά ορόσημα για το 2026: Οριστικοποίηση Τεχνικών Προδιαγραφών 1ο τρίμηνο 2026. Προετοιμασία Νομοθετικής Αναμόρφωσης για τις Εξετάσεις Οδήγησης 2ο τρίμηνο 2026. Διαβούλευση με Σχολές Οδηγών 3ο τρίμηνο 2026. Ολοκλήρωση Νομοθετικής Αναμόρφωσης 4ο τρίμηνο 2026.

· Προμήθεια καμερών για την οδική ασφάλεια:

Το έργο αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση καμερών σε επιλεγμένα σημεία του οδικού δικτύου, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την αποτελεσματικότερη επιβολή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Οι κάμερες θα συμβάλλουν στην πρόληψη παραβάσεων, στη μείωση τροχαίων ατυχημάτων και στη συλλογή αξιόπιστων δεδομένων για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της κυκλοφορίας. Εντός του 2026, προβλέπεται η Υπογραφή Σύμβασης για την προμήθεια καμερών. Ενδεικτικά ορόσημα για το 2026: Δημοσίευση διαγωνισμού 1ο τρίμηνο 2026. Οριστική κατακύρωση Διαγωνισμού 2ο τρίμηνο 2026. Υπογραφή Σύμβασης με Ανάδοχο 3ο τρίμηνο 2026. Προμήθεια καμερών 4ο τρίμηνο 2026.